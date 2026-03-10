La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Albert Esteve, expresidente del Lleida Esportiu

La Fiscalía solicita una condena de seis años de cárcel para Albert Esteve, expresidente y expropietario del Lleida Esportiu, como presunto autor de un delito contra la Seguridad Social. El Ministerio Público le acusa de haber defraudado un total de 893.455 euros con los contratos de 90 trabajadores, entre ellos técnicos y jugadores, entre septiembre de 2014 y febrero de 2019.

Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público solicita que sea multado con el triple de la cantidad defraudada (2.680.366 euros) y que retorne el importe a la Seguridad Social. Está previsto que el juicio tenga lugar el próximo miércoles 18 de marzo en la Audiencia de Lleida.

La Fiscalía considera que Albert Esteve, como responsable de la entidad deportiva, “con el ánimo de defraudar” a la Seguridad Social, omitió obligaciones en el alta de jugadores, técnicos y otros empleados, tales como declarar bases de cotizaciones inferiores a las reales o jornadas laborales menores a las que en realidad se llevaban a cabo. En este sentido, considera que hay cuatro bloques que afectaron a un total de 90 trabajadores (67, 3, 19 y uno) entre septiembre de 2014 y febrero de 2019 que causaron un perjuicio a la administración de 642.083,21 euros, 47.794 euros, 202.449,9 euros y 1.128,06 euros, respectivamente.

El caso fue investigado por el juzgado número 2 de Lleida. Cabe recordar que el 5 de octubre de 2021 la Guardia Civil, junto con funcionarios de la Inspección de Trabajo, hicieron un registro en las oficinas del Lleida Esportiu en el Camp d’Esports por los presuntos delitos de fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales.

Participaron una decena de agentes de la Guardia Civil, acompañados de funcionarios de la Inspección de Trabajo, a raíz de la denuncia por falsedad documental presentada por 6 exjugadores. Albert Esteve, que perdió la propiedad del club a manos de Luis Pereira en enero de 2022, tendría otras causas abiertas.

Contratos como “analistas” y firmas bajo sospecha

El registro llevado a cabo por la Guardia Civil e inspectores de Trabajo el 5 de octubre de 2021 en las oficinas del Lleida Esportiu por presuntas irregularidades en contratos de trabajo puso todavía más en tela de juicio la gestión de los propietarios del club, los hermanos Albert y Jordi Esteve.

Algunos modelos de contrato hechos por el club a jugadores, a los que tuvo acceso este diario, desvelan al margen de lo que pueda concluirse de la investigación y determine la justicia, ciertas peculiaridades. Así, llama la atención por ejemplo que a algunos jugadores se les otorgara en el contrato la categoría de analistas, cosa que no pasaba con otros donde sí figuraba la realidad de que eran “Jugador AM (amateur)”.

Había otro caso, cuanto menos curioso, de un futbolista en el que la actividad económica de la empresa que le hacía el contrato de trabajo era del sector de maquinaria industrial. El origen del registro fue la denuncia presentada por seis jugadores de la temporada anterior asegurando, entre otras cosas, que sus firmas en los contratos fueron falsificadas. La investigación buscó indicios de falsedad en contratos, posible fraude a la Seguridad Social, supuesta falta de cotización de las cantidades pagadas por los contratos de los empleados, así como posibles pagos en B.