La tormenta Goretti descarga un metro de nieve y dificulta la circulación en 15 carreteras del Pirineo leridano

La tormenta Goretti descargó con fuerza ayer en el Pirineo de Lleida, donde dejó espesores de más de un metro de nieve, complicó la circulación en quince carreteras del Pirineo y obligó a Trànsit a cerrar tráfico el Port de la Bonaigua, entre los kilómetros 37 y 56 de la C-28, en Naut Aran, desde el viernes por riesgo de aludes.

La tormenta había dejado al cierre de esta edición un manto nival de más de un metro en zonas de alta montaña como Certescan (116 cm), el Lac Redon de Vielha (107) y Bonabé (102), y se acercaba a ese nivel en puntos como La Bonaigua (85) y Sasseuva (76).

Los Bomberos de la Generalitat alertaron del alto riesgo de aludes tras una nevada como la caída ayer y la previsión de viento y temperaturas más elevadas para hoy. Pidieron a los turistas precaución y que eviten acercarse a zonas que puedan registrar deslizamientos (más informacion en la página 17).

El uso de cadenas fue obligatorio a lo largo de la jornada en quince carreteras del Pallars, l’Alta Ribagorça y Aran. Al cierre de esta edición era obligatorio el uso de cadenas en la C-28 en Alt Àneu y en la C-124 en Naut Aran, mientras que la acumulación de nieve y la formación de placas de hielo en la calzada dificultaban el tránsito en varias carreteras en Espot, Vielha y Riu de Cerdanya.

Dos estaciones de la Aemet en Lleida anotaron ayer las temperaturas más bajas de todo el Estado, el Cap de Baqueira con -10,2º y Port Ainé con -9,9º. Los registros más bajos en zonas pobladas se dieron en Organyà, con -4,7º, y en El Pont de Suert, con -4º.

Las precipitaciones de mayor intensidad se dieron en Bonabé, con más de 20 l/m2.

El mal tiempo obliga a desviar vuelos de La Seu a Palma y Madrid

Las condiciones meteorológicas adversas alteraron el viernes la operativa de los vuelos regulares del aeropuerto de Andorra-La Seu. Las rutas de Madrid y de Palma que debían aterrizar en el Alt Urgell fueron desviadas al aeropuerto de Lleida-Alguaire, según confirmó la compañía Air Nostrum. Los pasajeros fueron trasladados en autocar hasta Andorra. Los dos vuelos desde La Seu salieron desde otros aeropuertos. En el caso del de Palma, la salida se llevó a Alguaire, donde ayer el viento alcanzó los 78,1 km/h, mientras que los que viajaban a Madrid fueron trasladados a Barcelona.