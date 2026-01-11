Ilertravel deja clientes 'tirados' en Finlandia y deben pedir dinero a familiares para poder volver

Publicado por Laura García Redactora Segre REDACCIÓN Creado: Actualizado:

“Nuestra familia nos ha tenido que prestar dinero al dejarnos tirados Ilertravel en Finlandia. Solo el vuelo de regreso para nueve personas nos costó 7.800 euros, a los que hay sumar los hoteles, comidas y otros gastos”, explicó ayer a este periódico Abraham España, quien contrató un viaje para cuatro personas a Laponia (Finlandia) con el leridano E.P., responsable de Ilertravel e investigado por los Mossos d’Esquadra por estafa, en un caso que avanzó SEGRE. Habían pagado unos 2.500 euros por persona por unas vacaciones y solo tuvieron el vuelo de ida, que salió el 31 de diciembre.

Este vecino de Cádiz añadió que “nosotros éramos un grupo de nueve personas, pero había diez más de Ceuta, Elx y Alacant”. Todos habían contratado el viaje con Ilertravel y se encontraron con la misma situación. “Lo más grave es que había niños, cuatro en nuestro caso, por lo que ha habido una situación de abandono en el extranjero”, comentó España, que añadió que “E.P. nos envió mensajes el lunes pidiéndonos disculpas y diciendo que lo sentía mucho y el miércoles nos dijo que en dos días nos devolvía el dinero, pero nada. El viernes se puso en contacto su abogada y nos explicó que no tenía liquidez”. Tienen previsto interponer una denuncia colectiva y otra individual. “Es una estafa, nos ha engañado y dejado en una situación de desamparo. Repito: hemos tenido que pedir dinero para poder volver a casa por un viaje que ya habíamos pagado”, reiteró.

Hay más personas afectadas por la supuesta estafa de Ilertravel. Es el caso de seis de Madrid que pagaron 15.000 euros por un viaje el pasado agosto a Japón y Tailandia. Se quedaron sin dinero y sin vacaciones. “Solo nos devolvió 5.000 del depósito y hace poco contestó un correo a nuestro abogado asegurando que este mes nos ingresaría el resto”, comentó una de las afectadas.

El 27 de diciembre, siete parejas de Torregrossa denunciaron a E.P. por la supuesta estafa de 21.000 euros. Tras destapar el caso este diario, E.P. se presentó en la comisaría de los Mossos de Mollerussa, donde fue arrestado y poco después dejado en libertad con cargos a la espera de comparecer ante el juzgado. El investigado dijo que “devolveré el dinero. He tenido problemas de tesorería pero no he desaparecido”. Algo similar ocurrió a leridanos que contrataron para el pasado septiembre un viaje a Egipto en el primer vuelo de pasajeros desde Alguaire a África. Además, extrabajadores de la agencia explican que no han cobrado la indemnización del despido improcedente y nóminas pendientes.