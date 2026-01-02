Más afectados dicen haber sido estafados por el dueño de la agencia de viajes de Lleida: "hasta última hora no sabíamos si podíamos coger el avión"

Más ciudadanos han contactado con este diario para denunciar que habían sido víctimas de estafa por parte de E.P, el responsable de la agencia de viajes Ilertravel de Lleida, que el martes fue detenido por los Mossos, como avanzó SEGRE. Un grupo de personas que habían contratado un viaje a Finlandia finalmente el miércoles pudieron viajar. “Venimos de diferentes puntos de España y no nos conocíamos, pero todos con el mismo problema. Hasta última hora no sabíamos si podíamos coger el avión”, explicó uno de ellos, de Cadiz. “Se suponía que todos íbamos a un mismo hotel y todas las actividades las hacíamos juntos pero resulta que no tenemos ni hotel juntos ni actividades programadas”, relató. Estaban a la espera de que las reservas se fueran confirmando y “todo quede en un susto”.

Otro afectado explicó que pudo llegar a su destino, pero “no tenemos las comidas contratadas”, como la de fin de año que había reservado, y “no tenemos las excursiones pagadas, solo las gratuitas”. Aseguró que el responsable de la agencia no responde a los correos electrónicos que le envía. A través de las redes sociales, otro afectado explicó que lo había denunciado y que había ganado el procedimiento, pero que no había conseguido cobrar una deuda de más de 4.000 euros.

El pasado sábado, siete parejas de Torregrossa le denunciaron por la supuesta estafa de 21.000 euros, como avanzó SEGRE. El martes, E.P. se presentó en la comisaría de los Mossos en Mollerussa, donde fue arrestado y poco después dejado en libertad con cargos a la espera de comparecer en el juzgado. El investigado dijo a este diario que “devolveré el dinero. He tenido problemas de tesorería pero no he desaparecido”.