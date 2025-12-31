SEGRE

El responsable de la agencia de viajes de Lleida acusado de estafa: “Devolveré el dinero. He tenido problemas de tesorería”

A su vez, comentó que los viajes contratados se efectuarán.

Algunas de las afectadas con la denuncia que presentaron ante los Mossos, ayer en TorregrossaJOAN GÓMEZ

Lleida

“No he desaparecido. Hemos cerrado estos días por vacaciones y he tenido un problema técnico de tesorería”, comentó ayer E.P. Sobre la denuncia de las parejas de Torregrossa, afirmó que “hubo un problema con un segundo pago del viaje y no pudo salir adelante. Ya les dije antes de Navidad que en días les devolvería el dinero (21.000 euros). Me ha sorprendido la denuncia”.

El investigado explicó que “estoy dando respuesta a los clientes y devolviéndoles el dinero de la manera que puedo”. También aseguró que “se ha producido una bajada de las ventas y este problema técnico de tesorería”. A su vez, comentó que “los viajes contratados se van a efectuar”.

