El corte|trozo de TV3 del año: “La gente quiere tocar la nieve y, a veces, tocan los cojones.”

Creado: Actualizado:

Así lo eligieron numerosos usuarios de las redes sociales después de ver el domingo una noticia en la cadena catalana sobre las últimas nevadas en el Pirineo y los problemas de circulación que acarreaban. Una periodista informaba de que los accesos a la estación de esquí de Vallter estaban cerrados y, pese a ello, muchos conductores se saltaban este anuncio para poder llegar a pistas.

A continuación, el reportaje incluía una declaración más que entendible del gerente de una escuela de esquí: “La gent vol tocar la neu i, a vegades, toquen els collons”. No hace falta decir que se hizo viral y ayer el protagonista, Jaume Vila, de Camprodon y que es también guía de montaña, ya era entrevistado en diferentes medios. Y seguro que su fama irá en aumento por decir las cosas claras.