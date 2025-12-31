Pasajeros subiendo el 27 de septiembre al avión de Air Cairo para viajar de Alguaire en Egipto. - PAZ PASCUAL PRAT

El presunto fraude de la agencia de viajes de Lleida podría ser más amplio. Varios leridanos se pusieron ayer en contacto con SEGRE para explicar que les ocurrió una cosa similar el septiembre pasado con un viaje a Egipto cuyo vuelo partió del aeropuerto de Alguaire.

Una veintena de personas no pudieron hacer el pasado septiembre un viaje a Egipto que habían contratado con Ilertravel en el que fue el primer vuelo de pasajeros desde el aeropuerto de Alguaire al continente africano. Si lo hicieron los que lo contrataron con otras compañías.

El vuelo salió el 27 de septiembre y un total de 89 personas embarcaron en un avión que inició su trayecto en Madrid e hizo escala en las pistas leridanas a las 16.30 horas para dirigirse desde allí a Luxor y El Cairo, en Egipto.

Unos 70 viajeros habían embarcado ya en la capital estatal. El avión salió de Alguaire con una hora de retraso y los pasajeros llegaron a Egipto sin incidencias.