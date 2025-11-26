Brazo robótico que calibra la fruta y su color, de la mano de Eurecat

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El centro tecnológico Eurecat presentó, entre otras novedades, un “brazo robótico con una cámara de visión artificial y unas pinzas que, equipado con IA, criba frutas y hortalizas por su calibre, como los pepinos”, explicó Óscar Palacín, investigador del centro. “Vemos una mayor predisposición a incorporar las tecnologías por parte de los agricultores, no es solo una cuestión de necesidad”, destacó Gabriel Anzaldi, gerente de Eurecat Lleida.