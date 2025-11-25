Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El nombre de origen vasco Arán se ha consolidado como una de las opciones preferidas por los padres leridanos durante el año 2024, consiguiendo posicionar por primera vez en el Top 10 de la provincia de Lleida, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este nombre unisex, válido tanto para niños como para niñas, ha registrado un total de 19 inscripciones a la provincia leridana durante el año pasado.

Aunque Arán ha entrado al ranking en el apartado masculino, su característica principal es precisamente la versatilidad para ser utilizado en ambos géneros, hecho que podría explicar el aumento de su popularidad en los últimos años. Esta tendencia hacia nombres sin distinción de género se ha ido consolidando en Cataluña y, particularmente, en las comarcas de Lleida durante el 2024, reflejando un cambio en las preferencias de las familias a la hora de escoger nombre para sus hijos.

Origen y significado del nombre Arán

En Cataluña, el nombre tiene una especial resonancia por su coincidencia con la comarca aranesa, hecho que podría haber contribuido a su popularidad en las comarcas leridanas. Sin embargo, el origen de este nombre es incierto, aunque está fuertemente asociado con Euskal Herria (País Vasco). En euskera, "aran" significa "valle", un término que conecta directamente con la naturaleza y el paisaje montañoso del norte peninsular. También se ha sugerido una posible conexión con nombres de raíz hebrea, donde podría interpretarse como "alegría" o "luz", aunque su vinculación vasca es la más reconocida.

Se trata de un nombre relativamente moderno que ha ganado popularidad durante las últimas décadas, especialmente en regiones de habla vasca y territorios influenciados por la cultura euskera. Entre los nombres derivados o asociados encontramos Arana, Arantza o Arantzazu, que también tienen raíces vascas y están relacionados con elementos de la naturaleza o toponímicos.

La entrada de Arán al Top 10 de Lleida durante el 2024 confirma la tendencia creciente hacia los nombres cortos, sonoros y con significado vinculado a la naturaleza, características que parecen ganar terreno en las preferencias de las nuevas generaciones de padres y madres.