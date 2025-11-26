“El sector necesita relevo generacional con formación”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La vicerrectora de Transferencia del Conocimiento de la Universitat de Lleida, Olga Martín, repasó ayer los retos a los que se enfrenta el sector agrario y, en material social, destacó el relevo generacional, que ha de tener formación para poder llevar adelante sus empresas. También incidió en los retos derivados del cambio climático y en la necesidad de afrontar el problema del agua, siendo capaces de regular y reutilizar este bien escaso. Así lo explicó Olga Martín en la jornada organizada conjuntamente por la UdL y la Fundació Comunitaria Raimat Lleida, que apuesta por facilitar “espacios de colaboración real”, explicó su presidenta, Elena Carandini.

La codirectora de Novacoop Teresa Teixiné también defendió que los jóvenes que se incorporan al sector necesitan la viabilidad económica de las explotaciones y las empresas. Recordó que la Plataforma Lleoida Alimenta apuesta por la agricultura regenerativa a través de la formación y pidió integrar el cambio en toda la cadena, desde la escuelas a los centros productivos y de investigación, con una visión sistémica.

El director general del Parc Agrobiotech, Josep Presseguer, por su parte, defendió la necesidad de darle valor a todos los eslabones de la cadena, teniendo en cuenta que hasta ahora han aparecido como más beneficiados los cercanos al consumidor, en clara referencia a la distribución.