Información al sector y a los jóvenes en la red con Ruralcat

La Generalitat presentó ayer dos de los instrumentos que ofrece a través de la web de Ruralcat: información y transferencia de conocimiento, por una parte, y una guía con todo lo necesario para que los jóvenes puedan incorporarse al campo. La primera de las plataformas ofrece documentos relevantes para el sector con la posibilidad de recibir por correo cada novedad de aquellas áreas que más interesen al usuario. En el destinado a los jóvenes que quieren entrar en el sector, encontrarán desde la formación disponible a las ayudas a las que pueden aspirar.