Representantes consulares de doce países visitan el salón

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una quincena de representantes consulares de doce países de Europa, América y África visitaron ayer el certamen y la Paeria les ofreció una recepción oficial en su estand. “Queremos explicar Lleida al mundo y tejer complicidades que nos ayuden a crecer y vosotros tenéis un papel clave”, indicó el alcalde, Fèlix Larrosa. La Oficina de Atracción de Inversiones ha compañado a 23 empresas interesadas en invertir en Lleida por un valor total de 121 millones.