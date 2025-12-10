Todas las granjas del radio son negativas en peste porcina africana

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha anunciado este miércoles por la tarde el resultado negativo de las 55 explotaciones situadas en el radio de vigilancia afectado por peste porcina africana. Doce días después de la declaración del foco también se mantienen los 13 positivos, todos ellos localizados dentro del radio de afectación establecido, lo cual es una buena noticia para alcanzar el objetivo prioritario, la contención del virus dentro del perímetro inicial, según defiende el Govern.

La totalidad de las granjas analizadas dan negativo

El conseller ha informado que los análisis PCR realizados a las 16 granjas incorporadas dentro del radio marcado por la Unión Europea han resultado todos negativos. Este resultado refuerza que la peste no ha entrado a las explotaciones de porcino, objetivo central del plan de contención.

Además, las analíticas repetidas en las primeras granjas afectadas también siguen mostrando resultados negativos. El conseller ha explicado que "el plan de contingencia está funcionando y que nos mantenemos enfocados en el segundo objetivo prioritario, que es mantener abiertos los mercados internacionales". En este momento, China, Corea y el Reino Unido, que son tres de los cinco principales, continúan abiertos. El Ministerio está trabajando para que también lo estén Japón, Filipinas y el resto de destinaciones.

Normalidad en la salida de cerdos de engorde hacia matadero

El Govern mantuvo este martes una reunión con el sector para resolver dudas y revisar los procedimientos de gestión de los animales. Se ha garantizado que la salida de los cerdos de engorde se realizará con normalidad y de manera progresiva. Tanto es así, que los animales ubicados dentro del radio de 20 kilómetros ya se están transportando a mataderos sin incidencias.

La carne procedente de estos animales se puede comercializar a escala estatal y su consumo es completamente seguro para las personas.

Creación de la Mesa del Jabalí de Catalunya

El Departamento de Agricultura ha anunciado la constitución de la Mesa del Jabalí de Catalunya, una nueva herramienta estratégica para abordar la sobrepoblación de esta especie por todo el territorio. Actualmente, Catalunya registra una densidad media de 6,3 jabalíes por km², con una población reproductora amada de 125.000 ejemplares. Esta es una media del conjunto del territorio, hecho que evidencia que hay zonas con una presencia muy superior.

La Dirección General de Bosques propone establecer un objetivo máximo de 4 jabalíes por km², un 37% menos que el actual, y para alcanzarlo habrá que capturar al 50% de los individuos de Catalunya. Estas densidades óptimas de 4 ejemplares son una media calculada a escala de toda Catalunya; eso significa que zonas como el Alt Empordà, que actualmente pueden llegar hasta 15 jabalíes por km², verán reducidas las poblaciones, pero seguirán manteniendo densidades superiores a los 4 ejemplares por km².

Según el Govern, esta medida es necesaria para disminuir riesgos, dado que los jabalíes son responsables del 90% de los accidentes causados por fauna, son vectores de enfermedades como la PPA y generan daños importantes en los cultivos. El nuevo órgano se inspirará en la experiencia de la Mesa del Jabalí de Collserola, que permitió reducir hasta un 70% los incidentes al territorio.