UP llama a colapsar el Eix Transversal el día 29 con una gran tractorada

Unió de Pagesos ha convocado una tractorada con la que prevé colapsar el Eix Transversal el próximo día 29 con dos reivindicaciones claras: exigir la gestión sostenible de la fauna salvaje, por una parte, y una revisión exhaustiva de la política en sanidad animal. Así lo afirmó ayer en Artesa de Lleida su coordinadora nacional, Raquel Serret, en un momento en el que al campo catalán se le acumulan los problemas derivados de la superpoblación de los jabalíes, los conejos o los corzos y en plena crisis de la peste porcina africana y cuando aún no se han cerrado las de la gripe aviar y la dermatosis nodular contagiosa.

Serret se lamentó que es injusto que haya tenido que llegar la peste a Catalunya para ahora “parezcan darse cuenta de los problemas” que generan los jabalíes, vector de transmisión de la PPA y contra los que se está actuando en el radio de 20 kilómetros del foco en Cerdanyola (ver la página 28). Advirtió que no es el único problema grave y denunció las pérdidas y problemas generados por la sobrepoblación de conejos en el llano de Lleida, los corzos en el Pirineo o los abejarucos que se han convertido en el verdadero caballo de batalla para los apicultores. En materia de política en sanidad animal, la coordinadora de la organización agraria denunció falta de política de prevención, que en su opinión se ha visto, entre otros casos, con la aparición de la dermatosis nodular contagiosa en Girona. Echó en cara a la Administración la falta de medidas de apoyo al sector ovino frente a la enfermedad de la lengua azul que ha puesto al sector, dijo, al borde de la desaparición. Afirmó que la política en sanidad no puede pasar por vaciados (sacrificios de todos los animales) de las granjas. También consideró hipócrita la actuación ante la PPA porque, señaló, “el país no se puede regir solo por el peso económico”, en referencia a la forma de actuar frente a otras enfermedades.

A la espera de conocer horarios y puntos de salida concretos, está previsto que el día 30 salgan cuatro columnas de tractores de Riudellots de la Selva, Vic, Manresa y Cervera, aunque barajan la incorporación de una quinta desde Lleida hasta el Eix Transversal.

Raquel Serret señaló ayer que el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciado que quieren hacer planes de control poblacional de jabalíes, pero recordó que si el Govern dispone de estos planes es porque en Unió de Pagesos, el año pasado, consiguió hacer aprobar por decreto precisamente esta cuestión. Se trata de un decreto que recoge una gestión por esta fauna cinegética y que permite redactar planes poblacionales cuando en una zona existen problemas. Este decreto también permite que los agricultoers puedan “defenderse” si tienen el correspondiente permiso de armas y la formación que corresponde para proteger las cosechas y sus animales.

Con respecto a la tractorada del día 30 explicó que está convocada por UP pero que hacen un llamammiento a todos los que se sientan interlocutados o afectados por los problemas que están denunciando.