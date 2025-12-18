El IRTA-CReSA afirma que la policía ha recogido documentación sobre las investigaciones que se hacen en el centro

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El IRTA-CReSA ha afirmado que los Mossos y la Guardia Civil, que registran las instalaciones de la entidad en Cerdanyola desde las nueve de la mañana, han recogido documentación relacionada con las investigaciones que se hacen en el centro. La entidad explica que ha estado "objeto de una actuación policial de verificación y registro" y recuerda que ante la declaración del brote de peste porcina africana se han establecido "varias líneas de investigación complementarias", todas "orientadas a aclarar el origen del virus con rigor y transparencia". Una de estas líneas es la que ha motivado el cacheo de hoy, con la cual el IRTA-CReSA ha colaborado "desde el inicio de las diligencias" para "aportar toda la información" y "facilitar" el trabajo a las autoridades. El cacheo de Mossos d'Esquadra y Guardia Civil lo ha motivado el juzgado de instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marco de unas diligencias previas declaradas secretas. Los dos cuerpos han indicado que la entrada en las instalaciones se ha hecho "siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación".

A lo largo de todo el día ha habido presencia policial en torno al laboratorio del campus de Bellaterra en una situación de calma. El cacheo se ha alargado varias horas porque los agentes de los cuerpos policiales tenían que hacer un trabajo minucioso y técnico. Según ha podido saber la ACN, los investigadores también se han llevado algunas muestras.

Este mediodía, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha pedido "máxima prudencia" y ha recordado que "no hay ningún dato o información que permita ni negar ni validar" la responsabilidad del Centro de Investigación en Sanidad Animal en la expansión del virus. "No podemos ni confirmar ni desmentir una cuestión que se está investigando", ha insistido.