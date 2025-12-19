La junta de gobierno del canal de Urgell aplaza sin fecha oficial confirmada la votación del plan de modernización

Representantes de las colectividades del canal de Urgell salen del edificio después de la junta de gobierno que se ha celebrado en la casa Canal de Mollerussa.ACN

La junta de gobierno de la Comunidad de Regantes de los Canales de Urgell ha tomado la decisión de aplazar, sin una fecha definida, la votación crucial de su plan de modernización. Esta votación estaba prevista para el domingo 21 de diciembre. La medida llega después de que los regantes expresaran un amplio rechazo al proyecto por la insuficiencia de las ayudas propuestas hasta ahora.

Amadeu Ros, presidente de la comunidad, ya había anticipado esta posibilidad la semana anterior a la decisión, y la asamblea celebrada el viernes ha ratificado el aplazamiento. La junta también ha acordado comunicar formalmente al Govern el "malestar" generalizado entre los agricultores. De las más de 70.000 hectáreas de regadío, aproximadamente 40.000 manifestaron su preferencia por el aplazamiento, mientras que unas 32.000 abogaban para mantener la votación.

La junta de gobierno ha acordado desconvocar la votación que se tenía que celebrar el domingo en asamblea general. La decisión llega después de que las votaciones a las diferentes colectividades hayan rechazado la propuesta. De las 20 colectividades que hay, una suspendió la votación y en el resto de las 19 que han votado el no se ha impuesto de manera clara en 18. Sólo la colectividad de les Borges Blanques se mostró favorable al proyecto por la mínima.

El presidente de la Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgell, Amadeu Ros, ha explicado después de la reunión que el 'no' a la modernización que han expresado los regantes obliga el Departamento de Agricultura a "replantear" los proyecto y a mejorar las ayudas para poder "desencallar" el cambio del sistema de riego. Así, ha expresado que el Govern ya está trabajando en una nueva propuesta que más adelante se tendrá que presentar a los agricultores en una asamblea informativa, aunque todavía no hay fecha para hacerlo.

Rubio también ha justificado el aplazamiento al hecho de que a las diferentes votaciones de las colectividades la participación total se ha situado en torno al 40%. "Con el 40% [de participación] un proyecto de modernización moralmente tampoco puede salir adelante", ha indicado.

La junta de gobierno ha aprobado el aplazamiento de la votación, aunque había un sector minoritario que defendía que sacara adelante para "plasmar en un acto final" el rechazo a la propuesta planteada. Lo ha explicado el presidente de la colectividad 13 del canal de Urgell, Jaume Perera, que defiende que la suspensión deja el proceso "de una forma inacabada y le resta|queda legitimidad".

Perera ha remarcado que los regantes se han mostrado contrarios al proyecto planteado, pero no a la modernización, que asegura que hay que sacar adelante con "garantías legales". Entre las principales críticas al proyecto por parte de los regantes contrarios está la poca concreción con respecto a la concentración parcelaría y a la falta de ayudas para el amueblamiento de las fincas a los agricultores no profesionales, que representan el 70% del total.