Ordeig afirma que no hay indicios de que la PPA haya salido del laboratorio IRTA-CReSA

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, aseguró ayer que los expertos de la Comisión Europea y del ministerio de Agricultura no han encontrado por ahora “ningún indicio” y “ninguna evidencia” de que el origen del brote de peste porcina africana (PPA) esté en el laboratorio IRTA-CReSA, situado en la zona donde se localizaron los primeros jabalíes muertos por esta enfermedad.

Ante el laboratorio, añadió que la auditoría abierta por el Govern también apunta que “todo se ha hecho correctamente” en el laboratorio, que se localiza cerca de donde se encontraron los primeros jabalíes positivos. El porcentaje de positivos sobre el total es del 7%, “eso quiere decir que estamos haciendo un buen rastreo”, subrayó. Ordeig hizo estas declaraciones al día siguiente del registro de los Mossos y la Guardia Civil en el IRTA-CReSA.

Según la conselleria, el informe preliminar del comité de expertos de la Comisión Europea concluye que “no se ha identificado ninguna vía evidente” por la que el virus hubiera podido salir de las instalaciones del IRTA CReSA. Además, señala que las instalaciones son adecuadas y que los profesionales realizan bien su trabajo. Dice que el laboratorio ha demostrado “un alto nivel de competencia técnica y profesionalidad” y que las medidas de bioseguridad son “las adecuadas”. En cuanto a los análisis realizados, incluida la secuenciación del genoma completo del virus, apunta que son “de muy alta calidad y enajenadas con los estándares internacionales”. Los expertos consideran que el brote de PPA fue gestionado “de forma correcta y transparente”.

El conseller pidió “prudencia” y “dejar trabajar a los científicos” antes de determinar si ha habido un escape del virus y recordó que el laboratorio es referente en el tratamiento de la enfermedad, “uno de los cinco mejores de Europa y el mejor del Estado”. En cuanto a la secuenciación del virus, apuntó que toca hacerlo “lo más rápido posible” para poder descartar o no que la cepa encontrada en los jabalíes coincide con alguna de las 28 que se utiliza en el centro.

Por otra parte, la Paeria impulsa la campaña Carn de Porc, com sempre para fomentar el consumo del porcino. Hoy arranca con una degustación gratuita de pan con tomate y jamón ante el Barris Nord antes del partido Hiopos Lleida-Real Madrid. En las redes sociales se difundirán mensajes sobre las propiedades de la carne de porcino.

M

El ministerio de Agricultura confirmó ayer un nuevo caso de jabalí positivo con el virus de la peste porcina africana (PPA) y eleva el total a 27. Hasta el momento, todos los animales hallados con esta enfermedad se encuentran dentro del primer radio de 6 kilómetros donde se detectó el brote, en Cerdanyola del Vallès. El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha analizado otros 193 cadáveres de animales silvestres hallados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en un radio de 20 kilómetros del primer foco, que han resultado negativos. Mientras, los controles que se han realizado en las 55 granjas ubicadas en la zona siguen sin detectar sintomatología ni lesiones relacionadas con la PPA.

Tanto Gobierno central como la Genralitat Gobierno y Generalitat recordaron la necesidad de mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad.