Los payeses levantan el corte de la A-2, pero los mantienen en otros puntos de Catalunya

Los payeses que se encontraban concentrados en la autovía A-2 a la altura de Fondarella levantaron ayer a mediodía el corte que mantenía desde el pasado jueves para protestar por el acuerdo de Mercosur y los vehículos pudieron volver a circular despúes de que los servicios de mantenimiento adecentaron la vía. Una de las portavoces del Gremi de la Pagesia Catalana, Mar Ariza, afirmó que la intención era desplazarse a otros puntos donde la protesta sigue activa, como en la autovía A-27 de acceso al puerto de Tarragona. Las concentraciones también se mantienen este fin de semana en la autopista AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona), la C-16 entre Casserres y Berga (Girona). Asimisms, la circulación se mantenía restringida para los camiones en la N-II entre Bàscara y Pontós (Girona) y en la C-38 en el Coll d’Ares, donde ayer a los concentrados les sorprendió una copiosa nevada.

Ariza lamentó que el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, no se pronunciara sobre la propuesta de acompañar a representantes del sector a Madrid para defender el “no” al acuerdo, que está previsto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, selle el próximo fin de semana en Paraguay, tal y como se puso sobre la mesa durante la reunión mantenida el viernes. Por su parte, el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, afirmó que buscarán bloquear la ratificación del pacto en la Eurocámara. Para ello han contactado con diversos partidos. Por otro lado, Roqué aseguró que el hecho de que se haya optado por mantener el presupuesto de la PAC, otra de sus reivindicaciones, ha hecho ver un poco de “solución” para el sector.

Ordeig, que afirmó estar en “constante contacto” con representantes del Gremi para tratar de que se levanten los cortes de carreteras pidió “responsabilidad para evitar males mayores”.

Tractoradas contra el acuerdo con el Mercosur se repitieron ayer también en diferentes puntos de España como Galicia o Cantabria. Mientras que para hoy los agricultores catalanes tienen previsto llevar a cabo una marcha lenta por el centro de Tarragona.

Una mayoría de los países de la Unión Europea dio el viernes luz verde a la firma del acuerdo comercial con el Mercosur, un paso clave hacia la finalización de un pacto histórico que lleva 27 años negociándose y creará la mayor zona de libre comercio del mundo en pleno encierro proteccionista de EEUU. En el voto del viernes, y tras reforzar las salvaguardas para proteger a los agricultores europeos, Italia se pasó a respaldar el acuerdo junto una veintena de socios comunitarios, incluyendo a Alemania y España. El voto en contra de Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, junto a la abstención de Bélgica, fue insuficiente porque los países en el “sí” reúnen a un 68,7% de la población europea (el mínimo requerido era un 65%).

Para acabar de convencer a los países reacios, los gobiernos europeos respaldaron también establecer cláusulas de salvaguarda en favor de los agricultores europeos que permitan a la UE reaccionar rápidamente ante perturbaciones del mercado causadas por un aumento de las importaciones. Se aplicarán, en el caso de los productos sensibles, cuando haya precios al menos un 5% inferiores de los artículos importados frente a los europeos comparables o bien aumentos del 5% en los volúmenes de importación preferenciales sobre una media de tres años. Esto se considerará, por regla general, motivo suficiente para iniciar una investigación, que podría llevar a una suspensión de las ventajas arancelarias para el Mercosur.

Sin embargo, estas cláusulas no calman ni de lejos a los agricultores, que se sienten moneda de cambio: industria a cambio de campo. De hecho, el sector industrial, como el del automóvil europeo, confía en grandes beneficiados del pacto. Los payeses alertan que entrarán productos sin las mismas exigencias de producción y afirman que llegará carne con hormonas prohibidas en la UE, por ejemplo. Los sectores que temen más la competencia son los de las carnes, en especial la del vacuno, o los cereales. Por contra, el ministerio de Agricultura afirma que es una oportunidad para el aceite de oliva o el vino.