Aumentan los daños por conejos en fincas del Segrià, con afectaciones en la parte productiva de los árboles

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La plaga de conejos sigue haciendo estragos en fincas de árboles frutales del Baix Segre. Después de la nevada del día de Reyes, agricultores de la zona han detectado un aumento de los daños en los campos, en este caso en la parte productiva del árbol. "El conejo normalmente roe el tronco, pero esta vez han subido al árbol para buscar brotes más tiernos", ha explicado el jefe sectorial de Fruta Dulce de Asaja, Jordi Vidal, quién también ha añadido que en zonas de sobrepoblación, el animal causa daños del entorno de un 30% de las explotaciones. Para paliar la afectación, agricultores hacen podas preventivas y aplican tratamientos fitosanitarios. Sin embargo, también reconocen que se trata de "medidas parche" y reclaman buscar más soluciones.

En épocas de muy frío o de reproducción, los conejos buscan alimento por todas partes, también a los campos frutales donde provocan graves daños económicos afectando la viabilidad de las explotaciones agrarias. Si bien normalmente el animal roe la parte inferior del árbol, a raíz de la nevada de este mes de enero, agricultores han detectado que los animales han actuado en las partes superiores del árbol.

La situación obliga a los productores a hacer diferentes actuaciones, desde podas preventivas, para dejar el alimento al alcance de los conejos, hasta la aplicación de productos fitosanitarios y una mezcla de cal y cobre en la corteza del árbol para repeler los animales. Vidal ha considerado que estas medidas "son parches y no funcionan al 100%" y considera que "se necesita ampliar el abanico de recursos". "Es desesperante porque nos encontramos indefensos por la rapidez en que se producen los daños", ha destacado.

Asimismo, el jefe de la sectorial de Fruta Dulce de Asaja también ha señalado que el conejo es un animal que "se adapta muy bien a las circunstancias del territorio" y que también estropea cultivos que "históricamente no tenían afectación por este animal". Por otra parte, este jueves desde de Asaja se ha organizado una jornada en el municipio de Aitona (Segrià) para dar a conocer las ayudas que ofrece el Govern para paliar los daños y hacer frente común entre agricultores, cazadores y agentes rurales para rebajar la población de conejos.

Ayudas para proteger los cultivos

La conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ya ha abierto líneas de ayudas para financiar medidas para proteger cultivos del exceso de fauna cinegética. El dinero podrá servir para instalar vallas, comprar dispositivos amplificadores de luz para la caza nocturna, munición o para contratar servicios privados para el control de las especies cinegéticas. El Govern destinará más de 2 millones de euros a las ayudas, que van hasta los 50.000 euros por beneficiario en función del tipo, ya que hay cuatro líneas diferentes.