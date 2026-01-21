El Parlamento Europeo avala por la mínima elevar el acuerdo con Mercosur en el TJUE y obstaculiza la entrada en vigor del pacto

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El Parlamento Europeo ha avalado finalmente presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el acuerdo comercial con Mercosur, obstaculizando así el proceso de ratificación y su entrada en vigor. La petición ha recibido el voto a favor de 334 eurodiputados, mientras que 324 han votado en contra y 11 se han abstenido. Más de un centenar de eurodiputados –principalmente de los grupos de izquierda y de extrema derecha– habían pedido elevar el pacto de libre comercio con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay a la justicia europea ante el malestar del sector agrícola. Decenas de tractores se han concentrado de nuevo en las puertas de la sede de la Eurocámara en Estrasburgo para protestar contra el acuerdo.

La petición fue presentada por el grupo de la Izquierda del Parlamento Europeo. Después de la votación, su líder Manon Aubry ha calificado de "victoria" el resultado. "El TJUE podría considerar el acuerdo ilegal. ¡Es un verdadero golpe para este pacto destructivo para la agricultura, el clima y la salud!", ha celebrado.

Luxemburgo puede tardar meses en emitir una opinión, así que el Parlamento Europeo tendrá que paralizar el trámite parlamentario para aprobar la aplicación del acuerdo en primavera como tenía previsto.

El ejecutivo comunitario ha reiterado en los últimos días que su intención es obtener el visto bueno de la Eurocámara antes de empezar a aplicar provisionalmente el acuerdo. Sin embargo, los tratados europeos permiten al Consejo de la UE –donde están representantes los estados– autorizar la aplicación provisional del acuerdo comercial "si es necesario".

La entrada en vigor definitiva de todo el acuerdo de asociación con el Mercosur también requiere la ratificación de los parlamentos de todos los estados miembros de la UE, ya que va más allá de las competencias exclusivas de la UE en comercio. En el caso de España, el Congreso y el Senado tendrán que validar el texto, respectivamente, una vez haya recibido el visto bueno final de la Eurocámara.

Decenas de agricultores se han concentrado de nuevo delante la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo para protestar contra el acuerdo. En declaraciones a la ACN, José Maria Castilla, director de la oficina en Bruselas la Associació Agrària de Joves Agricultors Asaja, pidió el lunes a los representantes catalanes que votaran a favor de presentar un recurso delante del TJUE. Castilla reiteró que se trata de un pacto “muy perjudicial para los agricultores y ganaderos del Mediterráneo”. “Estamos hasta los 'pebrots'”, remachó.

Los agricultores, satisfechos con el freno al acuerdo Mercosur

Organizaciones agrícolas como Unió de Pagesos o Asaja ya han mostrado su satisfacción por el freno al acuerdo UE-Mercosur. Según el presidente de Asaja en Lleida, Pere Roqué, “cuando salimos con nuestros tanques, nuestros tractores” se pueden detener “leyes incomprensibles”. Roqué también ha instado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a que “se aparte de una vez por todas” y ha añadido que están a la espera de conocer el resultado final de las votaciones para hacerse una idea de la distribución de los votos.

Raquel Serrat, coordinadora nacional de UP, ha remarcado que el Parlamento no podrá votar sobre el acuerdo hasta que el tribunal haya emitido su opinión, un proceso que normalmente tarda entre 18 y 24 meses. No obstante, ha alertado que la Comisión todavía puede proponer a los Estados, la aplicación provisional del acuerdo comercial, cosa que por ahora no se ha debatido, ni acordado, ya que sólo se autorizó la firma. Según Serrado, lo único cierto es que no se podrá votar en el Parlamento Europeo la aprobación o no del tratado de Mercosur, mientras no esté la opinión del TJUE.