Dos firmas catalanas transportarán cereales desde el Pla de Vilanoveta de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las firmas catalanas Gestora de Graneles Agroalimentarios e Infraestructuras Trade el contrato de arrendamiento de las instalaciones de la estación de mercancías del Pla de Vilanoveta para el transporte de cereales con ferrocarril. El contrato tiene una duración de 10 años, afecta a una parcela de 15.000 metros cuadrados y ha sido adjudicada por 715.990 euros, según avanzó El Mercantil y confirmaron fuentes de Adif a SEGRE.

El espacio arrendado se divide en un silo de hormigón con capacidad de almacenamiento para 630 metros cúbicos de cereales, un foso de descarga de vagones hasta el silo y dos vías, una de 255 metros de longitud y otra de 309. En la licitación se destaca que el adjudicatario “deberá realizar una inversión mínima de, al menos, 1,5 millones de euros para asegurar la manipulación de trenes de cereal de 240 metros de longitud, sin fraccionar, en zona de descarga hormigonada”. En este sentido, a pesar de que la duración del contrato es de 10 años sin posibilidad de prórroga, Adif permitiría ampliar el arrendamiento hasta los 20 años “en caso de realizar inversiones por un importe superior a la inversión mínima” de 1,5 millones de euros fijada en la documentación del concurso.

Los pliegos de la licitación también detallan que las obras de adaptación de la parcela de Vilanoveta podrían durar 18 meses. Sin embargo, responsables de Infraestructuras Trade señalaron a El Mercantil que podrían comenzar a operar en enero de 2027. Asimismo, las empresas adjudicatarias están en contacto con los operadores ferroviarios del mercado para definir el tráfico que podrá articular el Pla de Vilanoveta.

Una terminal inactiva que ha intentado reabrir varias veces

El Pla de Vilanoveta llevaba años inactiva hasta que en 2019 se reactivó cuando Railway SLU, filial de la compañía Maersk, retomó su actividad después de que Adif le otorgara la concesión de la estación. Un contrato que se adjudicó por cinco años y que tenía una prórroga opcional de dos y medio más, que no se materializó. De hecho, fuentes de Adif confirmaron ayer que la estación de Vilanoveta “se encuentra actualmente sin actividad”.

En el momento en el que Railway SLU logró la concesión preveía que esta fuera el punto de salida de 15.000 contenedores anuales. Por otro lado, el recinto que Adif ha adjudicado para la distribución de cereales es el mismo que la empresa cárnica Grupo Jorge arrendó con la intención de convertirlo en un centro de distribución de carne. Sin embargo, en 2024 informó que renunciaba a seguir adelante con el proyecto.