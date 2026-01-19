Salvador Illa tiene una "patología inflamatoria" probablemente por una infección, según los médicos del Vall d'Hebron

Doctores de la Vall d'Hebron durante de la rueda de prensa del domingo para informar del estado del presidente del Govern.Gerard Artigas / ACN

El director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, ha explicado que todo apunta a que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sufre una "patología inflamatoria" y una de las causas probables es una infección. En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha explicado que ya le han dado antibiótico y que "una de las posibilidades es que la inflamación sea causada por una infección en la zona lumbar". A lo largo del día de hoy se mantendrá en la unidad de cuidados intensivos y le harán más pruebas para confirmar el diagnóstico, localizar donde se encuentra concretamente el foco inflamatorio y detectar el tipo de infección. Según Salazar, se ha cogido la patología "muy al inicio" y normalmente con antibiótico es suficiente para superarla.

Salazar ha explicado que el presidente Illa ha pasado buena noche con dolor "controlado". Después de que este domingo los médicos ya descartaran las patologías más graves, las pruebas de las últimas horas apuntan que el jefe del ejecutivo sufre un proceso inflamatorio.

El director gerente ha explicado que este domingo por la noche Illa tuvo fiebre y se le ha empezado a suministrar antibiótico de amplio espectro. Todavía se desconoce el tipo de infección, que seguramente se podrá confirmar con las pruebas que se le harán a lo largo de la mañana. La previsión del Hospital Vall d'Hebron es hacer un comunicado esta tarde confirmando el diagnóstico y dando más detalles.

El director gerente del hospital ha explicado que el proceso para hacer el diagnóstico es analizar diferentes muestras como sangre y orina. Ha añadido que la evolución del presidente de la Generalitat es correcto y habitual "dentro de la normalidad".

"Es una persona sana, que no tiene comorbididades y eso nos hace ser optimistas que la respuesta será buena", ha concluido Salazar.

Illa ingresó este sábado en el Hospital Vall d'Hebron sufriendo dolor y pérdida de fuerza en las piernas. Empezó a notar el dolor mientras corría, como hace habitualmente, el sábado a primera hora. Después, Illa asistió a un acto oficial en Ascó (Ribera d'Ebre) pero lo tuvieron que trasladar al hospital en una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).