Fallece Jaume Vilella, un leridano de raíz

Jaume Vilella Motlló, una de las figuras más influyentes en la vida política, cultural y deportiva de Lleida, falleció ayer a los 92 años. Leridano de raíz, dedicó más de medio siglo al servicio público, al impulso del asociacionismo y al fortalecimiento del tejido cultural y cívico de la ciudad.

Licenciado en Matemáticas, ejerció de profesor en el colegio Episcopal durante cuarenta años, donde se ganó el respeto de generaciones de alumnos. También desarrolló funciones como funcionario del Estado, combinando la vocación pedagógica con una sólida responsabilidad institucional. Su trayectoria política fue extensa y singular. Fue concejal en la Paeria durante 24 años, desde los últimos años del franquismo hasta 1999. También fue diputado provincial y participó en diversos órganos consultivos, entre ellos el consejo asesor de La Caixa y el Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI).

En el terreno cultural, Vilella fue cofundador del Cercle de Belles Arts en 1947, junto a Leandre Cristòfol y Mariano Gomà, en un momento en que apenas existían espacios artísticos en la ciudad. Presidió la entidad durante más de tres décadas, impulsando el Premi Marraco y los concursos de pintura rápida y pintura seca, y favoreciendo la proyección de artistas locales y nuevos creadores.

En el ámbito deportivo, fue directivo de la UE Lleida y del AEM, además de presidente del Sícoris durante un largo periodo de 25 años (1990-2015). Su liderazgo contribuyó a la modernización y consolidación de la entidad. El pasado mes de julio, el club le rindió un homenaje en reconocimiento a su aportación. La ciudad despedirá mañana, a las 11.00 en la Catedral, a un ciudadano que la hizo crecer desde la educación, la política, el deporte y la cultura.

Diversas voces coincidieron en destacar su figura y su legado. Para Josep Varela, excompañero en el grupo municipal de CiU, Vilella fue “una persona muy trabajadora y muy implicada con Lleida y sus instituciones”. Violant Cervera, portavoz del grupo municipal de Junts, señaló que “era un gran leridano, un homenot. La ciudad pierde un referente del asociacionismo, tanto cultural como deportivo”. Divina Drudis, presidenta del Cercle de Belles Arts, recordó que “cuidó del Centre en momentos difíciles y dio impulso a iniciativas que aún perduran”. En la misma línea, la delegada de Cultura, Montse Parra, lamentó su pérdida y subrayó que “era una persona muy activa y entusiasta; ayudó a construir la Lleida que tenemos hoy”. Un perfil que también destaca la escritora y exconcejala Marta Alòs, que lo definió como “un leridano de raíz, apasionado por la ciudad y siempre capaz de escuchar y buscar el lado positivo”. Desde el ámbito institucional, la concejala de Cultura, Pilar Bosch, lo recordó como “una figura muy implicada con los artistas locales y con el mundo cultural y deportivo”. Finalmente, Francesc Català, director de la revista ARTS, apuntó que el Cercle “le debe mucho”, remarcando que Vilella siempre antepuso el interés cultural de la ciudad. Podía tener sus propias ideas, pero siempre ponía por delante el interés de la ciudad por la cultura y el arte. Era una persona muy pragmática”, añadió.