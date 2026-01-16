Quince médicos de los hospitales Arnau de Vilanova y Santa Maria de Lleida esperan la homologación de su especialidad

Los hospitales Santa Maria y Arnau tienen cuentan con 15 médicos extranjeros que tienen pendiente la homologación de su especialidad por parte del Gobierno central, según la información facilitada por el Institut Català de la Salut y Gestió de Serveis Sanitaris. En el Arnau hay 6 que trabajan como no especialistas con la categoría de titulado superior sanitario. “Cubren vacantes de especialidades deficitarias establecidas en el plan de ordenación de recursos humanos y son imprescindibles para cubrir las necesidades asistenciales”, indican fuentes del ICS. En el Santa Maria, donde hay 9, GSS explica que “ante la falta de profesionales en determinadas especialidades”, se ha procedido a la contratación en origen "de acuerdo con la normativa vigente y bajo los criterios de calidad y seguridad asistencial fijados”.

Responsables de ambos centros indicaron que el proceso de contratación comprueba la capacitación de estos médicos, casi todos latinoamericanos. La homologación del título de Medicina es sencilla, pero la de la especialidad no. Deben pasar un periodo de prácticas de 9 meses para solicitarla, pero su tramitación por parte del ministerio de Sanidad es muy lenta. Y mientras, ven limitadas sus funciones. “Un anestesista o un cirujano no pueden estar sin un médico de su servicio en el quirófano”, señalaron, y añadieron que no hay homologaciones desde 2023.

Por su parte, un portavoz de Metges de Catalunya indicó que la gran mayoría de extracomunitarios “son especialistas en sus países, pero el proceso para convalidarlo es largo, por lo que se les permite trabajar con el compromiso de tramitarlo”. Señaló que muchos esperan años. Valoró que su nivel de formación “es muy heterogéneo, depende mucho del país de origen”. Dijo que los europeos siguen unos estándares de formación, por lo que “sabemos qué estudian y con qué materiales, pero en otros lugares no podemos garantizar al 100% que todos se han formado igual, lo que potencialmente puede dar problemas”. “No pretendemos estigmatizar ni señalar” a nadie, precisa, y subraya que “estamos descapitalizando el país porque formamos a suficientes médicos, pero si el sistema público va contra la conciliación y lleva al agotamiento con también peores condiciones económicas, los médicos optan por otras soluciones”. Añadió que la principal ya no es el extranjero, sino la sanidad privada.

La huelga de facultativos acaba sin ningún acuerdo

Els metges en vaga van tornar a manifestar-se ahir al centre de Barcelona. - NAZARET ROMERO/ACN

Unos 700 médicos se manifestaron ayer en Barcelona para reclamar un convenio propio, en el segundo y último día de la huelga convocada por Metges de Catalunya y la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo. Por lo que respecta al seguimiento, el departamento de Salud lo cifró en un 7,3% en los centros de la red pública, mientras que Metges de Catalunya lo elevó hasta el 53% y afirmó que en Lleida rondó el 30%. La manifestación, con pancartas como ‘No es vocació, és explotació’ o ‘Tot té un límit’, empezó hacia las 11.00 horas frente a la sede del ICS, y siguió por la Gran Via y el Passeig de Gràcia, donde los participantes hicieron varias sentadas. Los convocantes de la movilización reclaman un espacio propio de negociación de cara al futuro Estatuto Marco, así como mejoras laborales y salariales, como el reconocimiento de una categoría profesional que recoja su responsabilidad y formación y el fin de las guardias de 24 horas, entre otras reivindicaciones. También pidieron la dimisión de la consellera Olga Pané. Metges de Catalunya anunció más protestas y más “presión”.