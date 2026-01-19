Muere un esquiador fuera de pistas sepultado por un alud en Baqueira Beret

Publicado por L. BERENGUER Creado: Actualizado:

Un alud atrapó ayer por la tarde a un esquiador que se encontraba por fuera de pistas en Baqueira-Beret. Un guía de montaña había alertado del alud y, al llegar al lugar, los Pompièrs d'Aran encontraron a un esquiador con parada cardiorespiratoria y lo trasladaron crítico al hospital de Vielha, donde acabó falleciendo según fuentes del Conselh Generau d'Aran. Los equipos de emergencia estuvieron buscando a otra posible víctima porque en la zona encontraron otro par de esquís.

El Institut Cartogràfic de Catalunya mantuvo ayer la alerta de peligro de aludes en nivel fuerte en el Alta Ribagorça, donde se registraron espesores de nieve de entre 90 y 100 centímetros –valores superiores a los normales para la época–. En el resto del Pirineo, incluida la Val d’Aran y el Pallars Sobirà, el nivel de la alerta se mantuvo alto. La nieve acumulada alcanzó el metro en puntos como Espot, Boí y Bonaigua, donde incluso se superaron los 130 centímetros. Todo ello afectó a una decena de carreteras y provocó la obligación de circular con cadenas en la C-28, el corte de la pista asfaltada de Rialp a Portainé y la prohibición de que circularan camiones en la N-260 entre Xerallo y El Pont de Suert.

Por su parte, las comarcas del llano amanecieron con los efectos del temporal que azota Catalunya desde el viernes. La lluvia se intensificó la noche del sábado al domingo y dejó árboles caídos, desprendimientos, y filtraciones. Hasta el mediodía, los Bomberos atendieron 82 servicios en la Regió d’Emergències (RE) de Lleida –que fue la RE con más avisos de toda Catalunya–. Se registraron alertas de árboles caídos en Alpicat, la partida de Canet de Lleida y en el patio de la Escola Alba. La directora del centro, Míriam Puig, explicó que “el temporal tumbó la madrugada del sábado uno de los árboles más grandes y empujó a otros dos más pequeños. El párquing de los autocares también ha quedado afectado, por lo que no se podrá utilizar”. Asimismo, en Lleida, la Guardia Urbana cortó desde primera hora de la mañana varias calles por peligro de desprendimiento, entre ellas, la de La Suda.

En Menàrguens, colapsó parcialmente la parte antigua de una vivienda y, en principio, no constaron heridos. En Puigverd de Lleida, debido a las filtraciones de agua, cayó parte de la pared de una vivienda en la calle Nou.

Protección Civil pide precaución hoy y mañana

Protección Civil pidió ayer extremar la prudencia debido al temporal de levante en Catalunya, que está previsto que alcance su máxima intensidad a partir de este mediodía y hasta mañana por la noche. Tras reunirse ayer el Comitè Tècnic, el cuerpo decidió mantener los planes Inuncat y Neucat en fase de alerta. Santi Segalà, jefe del Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, explicó que el temporal que afectó todo el país el fin de semana dejando importantes acumulaciones de lluvia y nieve –sobretodo en Ponent y comarcas del Ebre– llegará esta vez por levante.Hoy está previsto que el temporal se desplace al noreste, afectando especialmente las comarcas de Girona, donde se podrían acumular hasta 200 litros por metro cuadrado y espesores de nieve en el Pirineo Oriental de 50 centímetros por encima de los 1.400 o 1.500 metros de altitud, y de 80 centímetros por encima de los 2.000 metros.Recordando que este mes de enero se cumplen 6 años del temporal Gloria, Segalà apuntó que el episodio que de estos días “podría ser un 60% o 70%” de lo que entre el 20 y el 23 de enero de 2020 dejó lluvias acumuladas de hasta 787 litros por metro cuadrado.

Una avalancha sepulta a un joven en Cerler

Un joven de 26 años falleció ayer tras quedar atrapado en un alud en el barranco de Puimestre, fuera de pistas de la estación de esquí de Cerler, en el término municipal de Benasque (Huesca). Según fuentes de la Guardia Civil de Huesca, fue el personal de la propia estación de Cerler el que comunicó sobre las 14.00 que se habían originado dos pequeños aludes en esta ubicación y que una persona había quedado semienterrada bajo la nieve. Cuando el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Benasque rescató a la víctima, ya se encontraba inconsciente.