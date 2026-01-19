SEGRE
Romanen ingressats 43 ferits, 12 d’ells a l’UCI, per l’accident de trens

Se reanuda la búsqueda de un posible segundo esquiador atrapado en el alud fuera de pistas de Baqueira Beret

Un esquiador falleció el domingo con parada cardiorrespiratoria después de ser rescatado de la zona, en el barranco de Dossau

Esquiadores observando las montañas nevadas en Baqueira Beret.

Mossos d'Esquadra de las unidades de Montaña y Canina, Pompièrs d'Aran y servicios de Emergencia han reanudado este lunes a las ocho y media de la mañana la búsqueda de un posible segundo esquiador atrapado en el alud que hubo el domingo por la tarde en una zona fuera de pistas de la estación de Baqueira Beret.

Un primer esquiador que quedó atrapado murió por la noche con parada cardiorrespiratoria después de ser trasladado en estado crítico al Hospital de Vielha, según informó el Conselh Generau d'Aran. Los equipos de Emergencia buscan a otra posible víctima ya que en la zona, situada en el barranco de Dossau, se encontraron otro par de esquíes.

