El sector agrario mantiene la presión contra Mercosur

Los tratados comerciales que la Unión Europea pacta o negocia con terceros países ponen en peligro la viabilidad de los cultivos de los peyeses catalanes.

Así lo expuso ayer la organización agraria Unió de Pagesos en una protesta en Deltebre para alertar de las consecuencias de acuerdos comerciales con más de treinta países al margen de Mercosur, paralizado el miércoles por la Eurocámara.

Entre otros, detalló UP, pueden suponer la entrada de 560.000 toneladas de arroz sin aranceles. La protesta, seis años después del temporal Gloria, sirvió también para denunciar la inacción de las administraciones ante los problemas que arrastra el delta del Ebro.

Paralelamente, el presidente de Asaja Catalunya, pere Roqué, tras mantener una reunión con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, aseguró que el sector se opone a Mercosur, “primero por la manera de producir de unos y otros”, asegurando que Mercosur “no es una solución, sino un problema”.

Por ello, Asaja reclama a la Comisión Europea (CE) y al Consejo que “respeten” la voluntad expresada por el Parlamento Europeo, que ha solicitado un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad del acuerdo UE-Mercosur, y que “no se active” de forma provisional la parte comercial del tratado mientras dure el proceso judicial.

Sin embargo, el canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró desde Davos (Suiza) que nada detendrá el acuerdo comercial entre la UE y los países que forman ercosur, al tiempo que lamentó que la Eurocámara haya puesto un nuevo obstáculo al decidir llevarlo a la justicia europea.

Moción de censura

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, superó ayer una nueva moción de censura impulsada por la ultraderecha en el Parlamento Europeo, la cuarta desde julio de 2025, esta vez por haber firmado precisamente el pasado 17 de enero el acuerdo comercial con Mercosur.