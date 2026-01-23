Roban en casas de un pueblo de Lleida mientras los vecinos estaban en el baile: el alcalde plantea seguridad privada

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Torrelameu celebró el pasado fin de semana y hasta el martes la Festa Major de Sant Sebastià. El último acto festivo fue el concierto y el baile que tuvo lugar el martes por la tarde en la Casa de la Vila. Fue un acto que congregó a numerosos vecinos, lo que sirvió para que ladrones aprovecharan para robar en tres casas e intentarlo en una cuarta. Los Mossos d'Esquadra lo están investigando.

Los robos se registraron entre las 19.30 y las 21.00 horas en las calles Pintor Viladrich, Vilanova de la Barca y la Bassa. En esta última, hubo un robo consumado y una tentativa. “Una vecina detectó a los ladrones cuando le estaban levantando la persiana”, comentó ayer el alcalde, Carles Comes, que lamentó lo ocurrido. Los delincuentes accedieron a las viviendas escalando por las fachadas, forzaron ventanas y puertas, sustrajeron dinero, joyas y objetos de valor y huyeron.

Los investigadores inspeccionaron las viviendas en busca de indicios y están analizando grabaciones de las cámaras de seguridad que hay en alguna de las viviendas y las municipales que están en la vía pública. Carles Comes añadió que “en mayo celebraremos la Festa Major del Roser, nos planteamos contratar vigilancia privada para que los vecinos puedan ir a los actos festivos con tranquilidad”.

Este año ya se ha registrado un caso similar. Ladrones robaron el día 5 en una casa de Tàrrega aprovechando que sus dueños estaban viendo la cabalgata de Reyes. El año pasado hubo varias oleadas de robos coincidiendo con fiestas mayores. Ocurrió en Camarasa, Bell-lloc, Alfarràs, Castellserà, Pradell y L’Espluga Calba, entre otros. Los Mossos explican que es una tendencia que han detectado en los últimos años.