Junqueras, a raíz del acuerdo con Mercosur: "Queremos que aquello que se exige a nuestra agricultura se exija a todo el mundo"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha explicado este jueves en un acto en Lleida, que considera que hay que exigir a todo el mundo aquello que se exige a nuestra agricultura", en relación con el acuerdo de la UE con Mercosur. Así lo ha manifestado para exponer los motivos por el cual el tratado comercial se puede convertir en una amenaza a la soberanía alimentaria. En este sentido, Junqueras ha destacado la voluntad de "garantizar que los ciudadanos no tengan que consumir productos producidos sin las normativas que se exigen a nuestros campesinos". Por su parte, la portavoz de ERC en el Parlamento Europeo, Diana Riba, ha asegurado que desde Bruselas se trabaja para "paralizar" un tratado comercial que se vuelve "injusto" y que pondrá "claramente en peligro" el sector agrario.

Riba ha señalado que ERC "siempre está a favor de los acuerdos comerciales internacionales siempre que sean justos". En este sentido, la portavoz del partido en el Parlamento Europeo ha dicho que el de Mercosur es un tratado en el cual "el sector primario catalán y europeo sufrirá injusticias muy grandes", haciendo referencia a la producción de alimentos en situaciones de desigualdad y la competencia desleal entre productos.

"Hemos visto en los últimos años una Europa que ha subcontratado la defensa en los Estados Unidos, la energía en Rusia o el sector industrial en China. Ahora creemos que con el acuerdo se subcontratará nuestra soberanía alimentaria en terceros países", ha destacado Riba, a quien también ha recordado el voto favorable de ERC para llevar el acuerdo del tratado comercial a los tribunales europeos.

Esquerra Republicana de Catalunya ha organizado el acto nacional 'El impacto del acuerdo del Mercosur en el sector primario: retos y alternativas' que ha contado, entre otros, con las intervenciones de la vicesecretaria general del Mundo Rural, Solés Carabasa; Raquel Serrat, coordinadora nacional de UP; Jordi Vidal, coordinador técnico y jefe de asesoramiento técnico de JARC; Ramon Sarroca, presidente de la Federación Cooperativas Agrarias de Cataluña y Jaume Saltó, presidente de la Cámara de Comercio de Lleida.