Agroseguro abona más de 60 millones de euros a los agricultores de Lleida por los siniestros del 2025

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Agroseguro ha indemnizado a los agricultores y ganaderos de Lleida con 60,6 millones de euros en total por la superficie siniestrada en la demarcación en el 2025, según ha comunicado este lunes la entidad en una nota de prensa. Es la provincia más afectada de toda Cataluña, en la cual se ha abonado 80,3 millones de euros (7,9M en Barcelona, 6M en Gerona y 5,6M en Tarragona).

Según la entidad, se ha declarado un total de 70.000 parcelas siniestradas al país, y del total de 80,3 millones de euros, más de la mitad (48,6M) corresponde a los daños de las granizadas entre abril y en julio, que afectaron especialmente los campos de fruta leridanos, hasta el punto que llegó a tener un impacto de 20M de pérdidas en un solo día.

De las indemnizaciones, 40 millones de euros son de cultivos frutales, 10,1 millones de cultivos de cereales y huertos y 27,5 millones de rebaños. Les indemnizaciones en Cataluña se enmarcan en los 804 millones de euros de siniestralidad que ha abonado Agroseguro en toda España, "el segundo importe más elevado y sólo superado por la cifra de 2023" fruto de la sequía registrada aquel año, explica la entidad.