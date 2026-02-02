Muere un hombre de 38 años en un choque entre dos coches en la C-14 en Artesa de Segre

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una persona resultó muerta tras un choque frontal de dos vehículos en la C-14 a la altura de Artesa de Segre en dirección a Lleida. Es la primera víctima mortal en accidente de tráfico en Lleida desde que comenzó 2026 (ver desglose). Se trata del conductor de un Toyota Proace que impactó contra un Porsche Cayenne.

Además, dos personas resultaron heridas graves y dos menores menos graves, que fueron trasladados al hospital. El accidente se produjo en el punto kilométrico 102 en el puente de la variante de esta población de la Noguera. Las causas de la colisión se están investigando. En el choque también resultó muerto un perro, la mascota de algunos de los implicados en el accidente.

El fallecido, según El Caso, sería A.L.C. de 38 años. Los Mossos recibieron el aviso sobre las 18.28 horas y la policía autonómica activó cuatro patrullas a las que se sumaron 10 dotaciones de Bombers de la Generalitat que se encargaron de las tareas de excarceración, y siete unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El siniestro obligó a cortar la carretera en los dos sentidos y los vehículos tuvieron que desviarse por el interior de la población. El desvío de la circulación se levantó sobre las 22.00 horas. El Servei Català de Trànsit recuerda que el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit está a disposición de familiares de accidente para dar orientación e información sobre trámites, derechos y recursos.

Cinco personas han perdido la vida en accidentes este mes de enero

Con la de ayer, un total de 5 personas han perdido la vida en las carreteras catalanas en este enero, 7 menos que en enero del pasado año cuando las víctimas fueron 11. De las otras cuatro, tres de las muertes por accidente se registraron en Barcelona y una en Tarragona.

Según los datos de Trànsit, tres de las víctimas mortales pertenecían a colectivos vulnerables. Dos eran hombres y dos mujeres. Dos tenían entre 25 y 34 años, una entre 35 y 44 y otras entre 55 y 64. La de Artesa de Segre fue la primera víctima mortal en las carreteras de Lleida.