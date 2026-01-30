El productor de estrellas como Rosalía o C. Tangana: "No vienen a mi para vender muchísimos discos sino a experimentar un viaje emocional"

Publicado por efe Creado: Actualizado:

Raül Refree, productor de Rosalía, C. Tangana y Niño de Elche, ha afirmado que los artistas que trabajan con él no buscan vender grandes cantidades de discos, sino experimentar un proceso creativo basado en la búsqueda artística. El músico y compositor catalán de 49 años ha realizado estas declaraciones a EFE antes de presentar en París su último proyecto junto a la cantante italiana Maria Mazzotta.

El productor, cuyo nombre real es Raül Fernández Miró, ha explicado que quienes colaboran con él son conscientes de que no están persiguiendo un objetivo comercial inmediato. Este domingo presentará en el Théâtre de la Ville de la capital francesa el álbum 'San Paolo di Galatina', que se publica este viernes, fruto de tres años de trabajo conjunto con Mazzotta tras conocerse en un festival de Barcelona.

Mazzotta lleva toda su vida dedicada al canto y al estudio de la música tradicional de Apulia, región situada en el sur de Italia. Refree ha descubierto a través de ella historias como la de la 'pizzica', una danza de principios del siglo XX en la que las mujeres que sufrían depresión eran consideradas víctimas de la picadura de una tarántula, y el único remedio consistía en entrar en trance bailando, cantando y gritando de una manera que la sociedad no permitía habitualmente.

Un disco inspirado en la tradición musical italiana

El álbum está compuesto por diez temas procedentes de la música tradicional de Apulia, todos ellos reinterpretados por Refree. El productor catalán ha explicado que su labor ha consistido en darles una nueva forma y llevarlos hacia un territorio inexplorado hasta ahora. El último tema del disco lleva precisamente el título de 'Pizzica', en homenaje a esa práctica cultural.

Conexiones con otros proyectos musicales

Para Refree, la música tradicional italiana no resulta un universo completamente ajeno, ya que ha encontrado conexiones con otros trabajos como el realizado con el asturiano Rodrigo Cuevas o su revisión del fado junto a la portuguesa Lina. El productor, que también ha trabajado con Guitarricadelafuente, Kiko Veneno o La M.O.D.A., considera que todo está interconectado y vive cada proyecto como un aprendizaje constante.

La música como experiencia comunitaria

La experiencia junto a Mazzotta ha llevado a Refree a reflexionar sobre la necesidad de la música para vivir y sobre cómo se ha relacionado con el concepto de comunidad. El productor opina que la sociedad ha ido perdiendo progresivamente el sentido comunitario en favor de un individualismo creciente. Estos cantos tradicionales representan, según él, la necesidad de reunirse y cantar juntos, algo que cada vez se practica menos en las familias y en sociedad.

Trayectoria y reconocimiento profesional

Fue Mazzotta quien se acercó a Refree para proponerle la colaboración, como antes lo habían hecho otros artistas atraídos por la experiencia de crear música con el catalán, que colaboró en el debut de Rosalía, 'Los Ángeles', publicado en 2017. En septiembre pasado, el productor publicó el libro 'Cuando todo encaja: Apuntes sobre creatividad'.

Refree se siente orgulloso de haber elegido bien con quién colaborar, aunque reconoce que la etiqueta de ser una de las figuras más influyentes de la música española reciente le resulta algo incómoda, si bien admite que se ha ido acostumbrando. El músico precisa que siempre ha trabajado sin pensar en el rendimiento inmediato ni en si sus proyectos iban a gustar, sino como un impulso natural y sincero.

Proyectos en el ámbito audiovisual

Esa búsqueda artística le ha llevado también al mundo audiovisual, donde ha compuesto música para producciones como 'Entre dos aguas', de Isaki Lacuesta, estrenada en 2018, o la serie 'La Mesías', de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Actualmente se encuentra trabajando con 'Los Javis' en la música de su próximo largometraje, 'La bola negra', cuyo estreno está previsto para 2026 y que cuenta con un reparto que incluye a Penélope Cruz, Lola Dueñas, Glenn Close y Miguel Bernardeau. Refree ha avanzado que la película será una maravilla.