El futuro del sector agroalimentario en Lleida, a debate en una jornada organizada por SEGRE y BBVA

BBVA y SEGRE te invitan a un encuentro exclusivo para tratar el contexto actual del sector agroalimentario en Catalunya, con una aproximación directa y especializado al agrario leridano. Bajo el título "Futuro del sector agroalimentario en Lleida: Liderazgo y transformación", la jornada reunirá expertos y líderes del sector para debatir sobre los retos y las oportunidades de este motor económico de nuestras tierras.

El acto se celebrará el próximo 24 de febrero en las instalaciones de la Bodega Raimat (Paseo Manuel Raventós Domènech, s/n, Raimat, Lleida).

Un programa centrado en el análisis y la reflexión

La jornada empezará a las 9:00 h con la recepción de los asistentes, seguida de la bienvenida institucional a las 9:30 h, que irá a cargo de Anna Sàez, directora del diario SEGRE, y de Ángel Giménez, director de Sostenibilidad de BBVA en España.

A las 9:40 h, Pep Ruíz de BBVA Research ofrecerá una ponencia sobre el impacto del sector agroalimentario en la economía catalana, aportando datos y perspectivas de futuro.

Mesa redonda: voces expertas del territorio

Uno de los platos fuertes de la jornada será la mesa redonda, programada para las 10:05 h y moderada por Mariví Chacón, de Lleida TV. Participarán destacados representantes del sector:

Jordi Sevilla , responsable de Agro de BBVA en Cataluña.

Kevin Requena Alsina , director de Relaciones Institucionales y Medio Ambiente de la Cooperativa de Ivars .

Montse Baró , CEO de Baró e Hijos .

Toni Cucurull , CEO de Cupasa .

Después de un turno de preguntas abierto a los asistentes (10:45 h), la clausura institucional tendrá lugar a las 11:00 h de la mano de Rosa Cubel, secretaria de Alimentació del Departament d'Acción Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DARPA) de la Generalitat de Catalunya.

Esta jornada se presenta como una oportunidad indispensable para los profesionales del sector que quieran conocer de primera mano hacia donde camina la agricultura y la ganadería a Lleida, en un contexto marcado por la necesidad de innovar para ser más sostenibles y competitivos.