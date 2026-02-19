Los ganaderos urgen a acabar con los jabalíes en la zona de la peste

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La detección de un nuevo jabalí con peste porcina africana fuera de la zona de cero de la PPA mantiene disparadas todas las alarmas en el sector ganadero, que urge acabar con estos animales salvajes en los municipios donde hoy se concentra el riesgo como única fórmula de lucha contra la enfermedad. “No se puede escapar ni un jabalí más de la zona”, es la advertencia en la que coincidieron ayer las organizaciones agrarias, teniendo en cuenta que las consecuencias pueden ser aún más devastadoras si el virus llega a entrar en una granja.

El responsable del porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, considera evidente que la “estrategia no ha funcionado y que necesitamos más medios para asegurar que no haya ningún animal más que salga de la zona cero. Hay que vigilar las 24 horas del día”, advierte. En esta línea, afirma que los ganaderos “esperábamos que el radio de los 6 kilómetros del primer foco de la peste se limpiara de jabalíes, que no quedara ni uno, y no es así”. En esta línea, defiende que es “básico no escatimar recursos porque no nos podemos permitir el lujo de que se nos escape un animal más”.

Desde JARC, el responsable del porcino, Jordi Siscart, también considera que “vamos tarde” en la eliminación de estos animales salvajes en el radio de seis kilómetros de la aparición del foco”. Recuerda que la conselleria ha pedido a otras comunidades trampas para poder incrementar la caza de animales en este radio. Siscart considera que hay cazadores dispuestos a actuar en el anillo exterior de la peste porcina y que, si es necesario, se debería pedir que vuelva a actuar la Unidad Militar de Emergencias (UME). Alerta que las consecuencias económicas para los ganaderos son muy grandes con unos precios muy por debajo de los costes.

El presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, insiste en que lo fundamental es “erradicar los jabalíes, no hay más”, para evitar que la peste se expanda. Recuerda las grandes inversiones de los ganaderos en las granjas, con medidas de bioseguridad, para defender sus animales de la peste. Alerta que esta crisis afecta a un buen número de jóvenes que habían apostado por el sector porcino.

Los tres responsables agrarios insisten en que es clave que llegue cuanto antes el momento en el que no se registren más casos de PPA y “poner el contador a cero” para que el territorio sea considerado cuanto antes libre de la peste y se recupere el mercado.