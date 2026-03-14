El Govern ha abatido unos 24.000 jabalíes en Catalunya

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El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, explicó que a raíz de la crisis de la peste porcina africana (PPA) se han abatido unos 2.000 jabalíes en la zona de alto riesgo y entre 1.500 y 2.000 en el radio de 6 a 20 kilómetros. Así lo dijo en una entrevista en Ràdio 4, en la que también apuntó que, desde el 1 de enero, la cifra de jabalíes cazados fuera de los 20 kilómetros llega a 20.600.

Ordeig insistió en que el objetivo del Govern es blindar Collserola y la zona de alto riesgo, por lo que pidió la “colaboración ciudadana”, y remarcó que es importante matar al “máximo” de jabalíes en la zona, dado que estos animales “acabarán muriendo” igualmente –dada la alta mortalidad de la PPA–.

Asimismo, el conseller reconoció que en los últimos años no se ha hecho el trabajo necesario, pero destacó el ritmo de caza “tres veces superior” a Bélgica –el país que “mejor” llevó la PPA–, y puso en valor el gasto de 10 millones de euros en vallados (y los 40 millones en PPA, dermatosis nodular contagiosa y gripe aviar).

Mientras, el president de la Generalitat, Salvador Illa, se reunió ayer –junto con Ordeig y la consellera de Interior, Núria Parlon– con representantes del sector porcino para abordar la crisis de la peste porcina africana (PPA). “Hemos actuado de forma rápida, contundente y coordinada para contener el brote, proteger al sector y garantizar que los mercados internacionales se mantengan abiertos”, afirmó el mandatario.

Mientras, Unió de Pagesos reclamó una “actuación rápida” para contener el foco y criticó que no se estén utilizando “todos los recursos disponibles” y que no hay “datos claros” sobre el número real de efectivos que trabajan en la zona o la densidad de jabalíes en el área afectada. En relación al impacto económico, UP remarcó que el sector porcino ha perdido más de 613 millones de euros a nivel estatal y denunció la “falta de medidas” del Govern, que anunció una línea de ayudas de 10 millones de euros que “tres meses después todavía no se ha articulado”.