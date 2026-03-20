Los payeses piden ayudas directas para paliar el impacto de la guerra

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Los payeses catalanes reclamaron ayer el Govern de la Generalitat ayudas directas y eliminar el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono para paliar el impacto de la guerra en Oriente Próximo. El sector calcula que en 15 días los hidrocarburos se han encarecido alrededor de un 40%, los fertilizantes un 35% y la energía casi un 28% por lo que insistió en pedir “medidas inmediatas”. Así lo expusieron los representantes de Asaja y Unió de Pagesos (UP) tras reunirse con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. Este se comprometió, en una publicación en X, a aplicar “todas las medidas necesarias”. “El sector primario está perdiendo dinero”, alertó el presidente de Asaja, Pere Roqué. Según expuso, una segadora cada día tiene un gasto en hidrocarburos de unos 30 euros, que a raíz del encarecimiento por la guerra se disparó hasta los 57 euros. En el cereal, defendió que este aumento de 27 euros, sumado al precio de unos 190 euros por tonelada de cereal, provocará que haya campos que “se queden sin cosechar”. El representante de UP, Miquel Pinyol, insistió en que el impuesto sobre el dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, un tributo propio de la Generalitat, “no es justo”.

JARC, que también se reunió con el conseller, pidió una respuesta “clara, contundente e inmediata” ante el alza de costes.

El sector aprovechó para reclamar al Govern que ejecute pagos que tiene “pendientes” y confiaron en el paquete de medidas que prevé presentar hoy el Gobierno español para hacer frente a los efectos de la guerra en el Golfo Pérsico.

Sánchez apela a la “responsabilidad” de todos los partidos

■ El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apeló ayer desde Bruselas a la “responsabilidad” de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante el paquete de medidas para paliar los efectos que está teniendo el conflicto en Irán, que dará hoy a conocer, insistiendo en que esa es ahora la prioridad y dejando para más adelante la presentación de los presupuestos. Aunque no se conoce el detalle de las medidas, desde el Ejecutivo ya avanzaron que será un plan “proporcional, perimetrado y focalizado” en limitar el impacto de la subida de los combustibles y la electricidad.Asimismo, dio por zanjado el desencuentro con el canciller alemán, Friederich Merz, después de que este no saliera en su defensa cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a España durante un encuentro en la Casa Blanca.