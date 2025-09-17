CONCURSO
Se acaba el verano y empezamos nueva estación... ¡y nuevo concurso!
Participa en el concurso y gana una estancia para dos en el Hotel Casa Irene de Arties (Vall d'Aran)
Damos por finalizado el concurso 'tu tiempo, el verano' y empezamos una nueva edición de 'tu tiempo, el otoño'. Les hojas caen, se aproxima el viento y llegan los tonos amarillentos, marrones y rojos en nuestros paisajes... envíanos tus mejores fotos relacionadas con el otoño y podrás ganar una estancia en un hotel.
BASES
Como participar
Envíanos la foto de fenómenos meteorológicos relacionados con el otoño en cercle@segre.com.
En el correo electrónico se indicará: el nombre y apellidos, el nombre de los que aparecen, el número de teléfono de contacto y la población.
Plazo
Tenso tiempo hasta el 21 de diciembre de 2025. El nombre del ganador/a se publicará el 23 de diciembre en la web.
Premio
El premio consiste en una estancia de una noche para el ganador y acompañante en el Hotel Casa Irene de Arties (Vall d'Aran). Incluye el alojamiento de una noche y el desayuno para dos personas.
Participando en el concurso acepto las Bases.
