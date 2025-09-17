Se acaba el verano y empezamos nueva estación... ¡y nuevo concurso!

Publicado por Andreu Jiménez Creado: Actualizado:

Damos por finalizado el concurso 'tu tiempo, el verano' y empezamos una nueva edición de 'tu tiempo, el otoño'. Les hojas caen, se aproxima el viento y llegan los tonos amarillentos, marrones y rojos en nuestros paisajes... envíanos tus mejores fotos relacionadas con el otoño y podrás ganar una estancia en un hotel.