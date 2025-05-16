BASES DE PARTICIPACIÓN DE LOS CONCURSOS FOTOGRÁFICOS CERCLE

Publicado por SEGRE Creado: Actualizado:

Entidad organizadora

La sociedad organizadora del concurso es DIARIO SEGRE, S.L.U., con domicilio social a C/ DEL RÍO, 6 – 25007 LLEIDAi CIF B25275926, de ahora en adelante la Organización.

Objeto

Los concursos tiene como objetivo fomentar la participación de los lectores trabara del envío de fotografías de acuerdo con la temática propuesta en cada convocatoria, así como reconocer su creatividad con premios o reconocimiento público.

Los detalles específicos de cada convocatoria (tema, plazos, apriete, etc.) se establecerán en la ficha publicada a cada concurso.

Condiciones de participación

Podrá participar al sorteo cualquier persona física, mayor de edad y residente en territorio español. En caso de menor de edad se necesita el consentimiento de un tutor legal.

Requisitos de participación

Los detalles concretos de los requisitos de participación se detallan en la ficha de cada concurso fotográfico.

Sólo se admitirán participaciones completas, correctas y verificables. Se considerarán nulas aquellas que sean incompletas, erróneas, fraudulentas o que vulneren los derechos de terceros.

No se permitirán contenidos ofensivos, discriminatorios, ilícitos o inadecuados.

La Organización se reserva el derecho de descalificar a cualquier participante que infrinja estas normas.

Quedan excluidos los trabajadores del organizador, colaboradores directos y sus familiares hasta el tercer grado.

Mecánica y selección de los ganadores

Les fotografías recibidas serán evaluadas por un jurado designado por la Organización, o bien se someterán a votación popular, según se indique en cada convocatoria específica.

El/la guanyador/a y, si procede, los finalistas, serán anunciados públicamente a través de los canales oficiales de SEGRE: la web segre.com/XXX, el perfil de Instagram @segrediari, otras redes sociales y/o los suplementos, en función del formato del concurso.

La Organización se reserva el derecho a declarar el premio desierto si considera que ninguna de las propuestas presentadas cumple los requisitos establecidos o no alcanza un nivel mínimo de calidad.

Plazo

El periodo de participación y la fecha de publicación de los ganadores se especificarán en la ficha correspondiente.

Premio y condiciones

El tipo de premio (entradas dobles, descuentos, etc.), la cantidad y las condiciones (fecha y lugar del acontecimiento, valor, etc.) se indicarán en la ficha del concurso.

Los premios no se pueden intercambiar por dinero ni modificar por otros equivalentes.

En caso de que no se pueda contactar con el ganador/a en un plazo de 30 días, se pasará al siguiente suplente. Si ninguno de ellos responde, el premio se declarará desierto.

PROTECCIÓN DE DATOS

DIARIO SEGRE, S.L.U. se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial todos sus datos de carácter personal según lo que se establece en el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 (RGPD) y Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).

El titular de este consentimiento autoriza en DIARIO SEGRE, S.L.U. a tratar sus datos personales, y otorga esta autorización de manera expresa, precisa, inequívoca e informada. En cumplimiento de lo que se dispone en los artículos 13 y 14 del RGPD y en el artículo 11 de la LOPDGDD se informa de los siguientes datos:

Responsable: DIARIO SEGRE, S.L.U.

Finalidad: Gestión del concurso y contacto con ganadores.

Conservación: Les datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite la supresión por parte del interesado o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.

Destinatarios: Empresas del Grupo Segre. Les datos personales de los ganadores se comunicarán en la empresa organizadora con el fin de gestionar la entrega del premio. Si procede, los datos de los participantes también podrán ser facilitados al patrocinador y/o organizador con finalidades comerciales.

Legitimación: Interés legítimo.

Derechos: En cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y de la limitación u oposición de su tratamiento, así como no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, dirigiéndose a nuestro domicilio fiscal o mediante el correo electrónico, teniendo que identificarse debidamente y solicitar claramente el derecho a ejercer.

Lo informamos de que sus datos serán incorporados en un tratamiento del cual es titular XX

El/la guanyador/a autorizará expresamente la difusión de su nombre o trabara de los canales oficiales del organizador, en cualquier formato (web, redes sociales, comunicaciones comerciales, etc.), sin contraprestación económica.

Más información a nuestra política de privacidad.

Derechos de imagen y consentimiento de terceros

Les personas participantes son responsables exclusivas de haber obtenido el consentimiento expreso, previo e informado de cualquier persona identificable que aparezca a la fotografía, autorizando la participación en el concurso y su posterior publicación en los canales de difusión del Segre (web, redes sociales, publicaciones imprimidas, etc.).

En caso de que aparezcan menores de edad, habrá que contar con la autorización expresa de su representante legal.

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución española y regulado por la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

La Organización no se hace responsable de ninguna vulneración de derechos de imagen o intimidad de terceros derivada del incumplimiento de este requisito por parte de los participantes, y se reserva el derecho de descalificar cualquier fotografía que genere dudas sobre el cumplimiento de este punto.

Derechos de autor y cesión de derechos

La persona participante declara y garantiza que es la autora original de la fotografía presentada y que esta no infringe derechos de autor, de propiedad intelectual ni de imagen de terceros.

Con su participación, el autor/a cede a la Organización, de forma no exclusiva, gratuita y por tiempo indefinido, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la imagen, con la finalidad de promocionar, difundir y comunicar el concurso o actividades relacionadas, a través de cualquier medio o canal (incluyendo web, redes sociales, medios imprimidos y digitales del Segre, etc.).

Esta cesión no implica ninguna renuncia a los derechos morales como autor/a, y en todo caso se reconocerá su autoría en las publicaciones que hagan uso, siempre que el formato lo permita.

La Organización se reserva el derecho de utilizar las imágenes participantes, seleccionadas o no como ganadoras, en acciones de comunicación relacionadas con el concurso, la promoción cultural o el fomento de la participación ciudadana, sin contraprestación económica.

Contenido sensible o ilícito

No se aceptarán fotografías con contenido que sea, según el criterio del Organizador:

- Ofensivo, obsceno, violento, discriminatorio, difamatorio o que incite al odio.

- Vulnere la intimidad, el honor o la imagen de las personas.

- Infrinja derechos de propiedad intelectual, industrial u otros derechos de terceros.

- Contravenga la normativa vigente o haga apología de conductas ilícitas.

El Organizador se reserva el derecho de eliminar cualquier imagen que considere inapropiada, sin necesidad de justificación ni aviso previo.

Ubicaciones privadas o espacios protegidos

Les fotografías realizadas en espacios privados (como domicilios, interiores de locales, fincas o terrenos cerrados) tendrán que contar con la autorización del propietario o responsable legal del espacio.

En el caso de espacios públicos que tengan limitaciones específicas de captación o difusión de imágenes (como museos, recintos históricos, zonas naturales protegidas o monumentos), será responsabilidad de la persona participante obtener los permisos o autorizaciones necesarias.

El Organizador declina cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de esta obligación.

Responsabilidades

El organizador se reserva el derecho de modificar o cancelar el sorteo si concurren causas que así lo justifiquen, sin que pueda derivarse ninguna responsabilidad.

No se responsabiliza de problemas técnicos, errores en el funcionamiento de plataformas o problemas de conexión de Internet, de la imposibilidad de contactar con los ganadores ni de cualquier circunstancia ajena que impida disfrutar del premio.

Ley aplicable

Estas bases se rigen por la legislación española vigente. Para cualquier cuestión o conflicto, las partes se someterán a los juzgados y tribunales competentes del domicilio del organizador.

Aceptación de las bases

La participación en el sorteo implica la aceptación íntegra de las presentes bases. Cualquier cuestión no prevista en estas será resuelta por el organizador.

Para más información, contactad en marketing@segre.com.