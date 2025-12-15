Shopping Center, la primera galería comercial de Lleida

Uno de los momentos de la inauguración del Shopping Center.FONDO GÓMEZ VIDAL / ARCHIVO IEI

El próximo 13 de marzo del 2026, se cumplirán cincuenta años de la inauguración del Shopping Center Ronda (1976), una ambiciosa iniciativa que pretendía convertirse en la primera galería comercial en Lleida.

Estaba ubicada en los bajos y primera planta de un edificio, todavía existente, al paseo de Ronda, en aquel tiempo incipiente, y con entradas, a más, por las calles Segrià y Vallcalent. Un total de 6.400 metros cuadrados que acogían 37 establecimientos, que representaban 54 gremios comerciales y de servicios.

Una vista más actual del edificio del Shopping Lleida.

Un proyecto que, como se anunció en aquellos días a los medios de comunicación, pretendía acercar Lleida a Europa haciendo palpable el crecimiento de Lleida, que en plena Transición democrática después de la muerte del dictador Franco, unos meses antes, luchaba por desprenderse de la etiqueta de ciudad de provincias.

El Shopping Center Ronda estaba dirigido por una junta, encabezada por Rafael Barrot, como director gerente, y formada por verdaderos pesos pesados de la sociedad leridana: Josep Lladó, Jaume Regany, Rafael Pujol, Ramon Pagés o José Banzo, entre otros. Así, en el Shopping no faltaba absolutamente nada: tiendas de ropa para todas las edades, incluida la moda premamá, comestibles, electrodomésticos, regalos, perfumerías, librerías, papelerías, salón de belleza y decoración, electricidad...

Uno de los establecimientos comerciales del Shopping.FONDO GÓMEZ VIDAL / ARCHIVO IEI

Pero lo que se anunciaba como auténticas novedades para deleite de los futuros compradores eran el parking gratuito (con 150 plazas), cafetería restaurante, que ofrecía servicios para bodas, bautizos y comuniones, guardería para que los clientes pudieran dejar a cargo de personal especializado sus hijos mientras hacían las compras, salón de actos con cine para público infantil (después la UE Lleida abrió un bingo para recaudar fondos para el club), un gimnasio e incluso una parada de autobús en la esquina Ronda-Vallcalent para favorecer el acceso a los leridanos.

La cafetería restaurante, uno de los suyos atractivos.FONDO GÓMEZ VIDAL / ARCHIVO IEI

A la inauguración no faltó nadie: gobernador civil (Manuel Breva Ferrer), alcalde (Ernesto Corbella Albiñana); gobernador militar (general Ruiz Mostany), presidente de la Diputación (Sangenís Corriá) y una larga, larguísima lista de autoridades que mencionaron al detalle los medios de comunicación locales de aquellos años, La Mañana y Diario de Lérida.

Todo Lleida asistió a la inauguración.FONDO GÓMEZ VIDAL / ARCHIVO IEI

Sin embargo, ni las perspectivas ni las declaraciones formuladas en la inauguración acabaron de cumplirse. Poco a poco fueron cerrando los comercios y acabaron sobreviviendo sólo los de la planta baja con acceso desde el exterior.

Una verdadera pena porque Lleida tuvo que esperar unos años más, exactamente diez, para ver cómo fracasaba un nuevo proyecto, el Boulevard Victoria, el cual explicaremos este martes.