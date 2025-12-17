El director del MNAC, sobre Sijena: "Si el concierto de Rosalía es un peligro, partir la pieza en 74 trozos qué es"

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El director del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Pepe Serra, ha asegurado este lunes respecto al traslado de las obras de Sijena: "Si el concierto de Rosalía es un peligro, serrar la pieza en 74 trozos qué es exactamente". Lo ha dicho en un encuentro con medios para presentar la temporada 2026 del museo y preguntado por si la ampliación se puede ver afectada por el proceso judicial como en su día el abogado de Sijena, Jorge Español, pidió que se suspendiera la presentación del disco de Rosalía en el museo.

Serra ha asegurado: "Lo que no puede ser es considerar que un concierto de Rosalía puede afectar a la pintura y serrarla en 74 se puede hacer fácilmente. Quien dice esto tiene que ir a un médico". El director del MNAC ha dicho que está dispuesto a hacer un informe sobre los conciertos: "Si lo que se está validando es si los conciertos pueden ser o no, tocarla ya no hace falta que se hable, ¿no?". Serra ha insistido en que el museo quiere cumplir la sentencia sobre las obras de Sijena, ha asegurado que no tiene "animadversión ni voluntad de retener" las piezas, y ha recordado que las piezas están en depósito en el museo.