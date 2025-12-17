Así era el Boulevard Victòria, el segundo intento fallido de hacer un centro comercial a Lleida

Lleida tuvo que esperar once años, siete meses y cinco días para poder asistir al estreno de un segundo centro comercial después del fallido Shopping Center Ronda ( ved SEGRE del domingo pasado ).

Esta vez, la iniciativa inmobiliaria se presentó en sociedad, el 18 de octubre de 1987, en un espacio de 3.000 metros cuadrados en pleno corazón del Eix Comercial, con entradas por la calle Cavallers, Major y Carniceries, ocupando los espacios dejados por el Cine Victoria, el antiguo Cine Porfolio (posteriormente fue el bingo de Antorcha y el salón recreativo Miravete).

El público llenó el centro en el estreno.SEGRE

El Boulevard Victòria ofrecía a los leridanos un total de treinta y siete establecimientos, alojando dieciocho sectores comerciales diferentes, distribuidos en dos plantas (con acceso a través de escaleras mecánicas), incluyendo servicio de cafetería restaurante, una sala de espectáculos ubicada en parte de la platea y escenario del viejo Victoria y parking gratuito en Blondel.

Acceso a la primera planta a través de la escalera mecánica.SEGRE

Después de casi dos años de obras y numerosos problemas logísticos, la inauguración prevista para abril se pospuso para octubre. Fue un acto multitudinario, presentado por la televisiva Mari Pau Huguet, y con la presencia del “todo Lleida” encabezada por el alcalde Manel Oronich y el promotor Josep Lluís González, responsable de la obra que aseguró que el centro comercial se ampliaría en una veintena de establecimientos más si se concretaba la compra del vecino Cine Granados.

El alcalde Oronich inauguró la galería comercial.SEGRE

Según los responsables del Boulevard Victòria, se esperaba poder facturar unos mil millones de pesetas al año. A modo de anécdota cabe decir que, meses antes de la inauguración, se anunció que al acto asistirían dos figuras tan mediáticas como las de Isabel Presley y la princesa Estefanía de Mónaco.

Un momento de la fiesta posterior a la inauguración.SEGRE

Sin embargo, y a pesar de la voluntad y entusiasmo de los inversores, entre los cuales figuraba el exjugador del FC Barcelona Quimet Rifé, el proyecto tampoco acabó de arraigar y Lleida, en las puertas del 2026, sigue sin tener un centro comercial. Quizás, a la tercera sí que será la buena. Cincuenta años después de la primera, vale la pena.