Sarna al alza en los geriátricos: los cinco brotes registrados entre enero y noviembre de 2025 en Lleida se produjeron en residencias

Durante la última década, el departamento de Salud detectó 34 brotes de sarna con 286 afectados en la demarcación, con picos en 2022 (6 brotes y 64 casos) y 2023 (8 y 66, respectivamente). Pese a que la incidencia bajó en 2024, cuando hubo 3 brotes con 28 casos, el año pasado repuntó hasta los 5 episodios y 35 afectados solo entre enero y octubre. La consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez, indicó ayer en respuesta parlamentaria a una pregunta del PPC que el año pasado se registraron 5 brotes con 52 casos en residencias geriátricas de Lleida. Por tanto, todos los episodios notificados entre enero y octubre ocurrieron en estos centros.

Aunque no hay una causa clara del repunte de la enfermedad, la jefa del servicio de Dermatología del hospital Arnau de Vilanova, Rosa Maria Martí, apuntó recientemente que “estamos viendo muchos más casos que antes de la pandemia”. En efecto, en 2020 no se registró ningún brote en Lleida, y en 2021 solo uno. Martí explicó que el confinamiento podría haber facilitado los contagios porque “las viviendas estaban más hacinadas y dio pie a descuidar más la higiene o no cambiarse de ropa todos los días”.

La consellera, por su parte, reconoció que los centros de mayores, sociosanitarios, de personas con discapacidad y el entorno familiar son los espacios donde se producen más brotes, ya que estos colectivos tienen un mayor contacto entre sus integrantes.

Los 52 casos registrados el año pasado en geriátricos leridanos representan el 4,2% de los notificados en Catalunya. Solo en el sur del Barcelonés y el Baix Llobregat hubo 38 brotes.

SARNA O ESCABIOSIS ¿Qué es? Enfermedad parasitaria causada por un ácaro que se transmite por contacto con la piel o ropa de una persona infestada.



¿Qué síntomas causa? Produce picor intenso y severo, sobre todo durante la noche, así como erupciones en la piel que incluyen ampollas y pústulas que se rompen al rascarse.



¿Cómo se trata? Con pomadas (desde el cuello hasta las puntas de los pies) o medicación oral. Las personas infestadas se deben aislar hasta las 24 horas posteriores al inicio del tratamiento. Se debe lavar toda la ropa y materiales lavables a 60 grados por un mínimo de 10 minutos. Los materiales que no se puedan lavar se deben poner en bolsas de plástico durante siete días.

Detectados roedores en seis CAP de Lleida

El año pasado se registraron 53 casos de roedores en equipamientos sanitarios de Catalunya, de los cuales 6 de ellos en las comarcas de Lleida. En concreto, hubo en el CAP Balàfia-Pardinyes-Secà de Sant Pere y, fuera de la capital, también en los CAP de Almacelles, Balaguer, Mollerussa, Ponts y Tàrrega. Así lo indica una respuesta parlamentaria de la consellera de Salud, Olga Pané, a una pregunta del grupo de ERC sobre la presencia de estos animales en el CAP La Selva de Santa Coloma de Farners. Respecto al resto de regiones sanitarias, donde más roedores se registraron fue en la de Barcelona Metropolitana Sur, con 24 casos. Le siguen la de la Catalunya Central con 8 y la de Girona con 7, de manera que los 6 de Lleida la sitúan en la cuarta posición. En la Metropolitana Nord hubo 4 casos, 2 en Barcelona capital, uno en Tarragona y otro en Terres de l’Ebre.La respuesta parlamentaria detalla que para evitar la presencia de plagas en los edificios de su titularidad, el Govern aplica una estrategia de control y vela porque en los diferentes centros se adopten las medidas oportunas. Al mismo tiempo, promueve que los alrededores de los edificios estén en las condiciones higiénicosanitarias adecuadas, teniendo en cuenta las competencias sobre el control de plagas de las diferentes administraciones implicadas. Añade que cuando se observa la presencia de algún ejemplar, se activa de forma inmediata a una empresa de plagas para que efectúe un diagnóstico y aplique el tratamiento necesario.