Tres formas para llegar a Iran, el pueblo del Pirineo habitado por un único vecino, desde Lleida

A Iran, a 1.280 metros y abrigado al levante por las cimas del Tartera y el Corronco, se va por una estrecha carretera que arranca a la de la Vall de Boí y que en 4 km acumula más de 60 curvas. Con una iglesia dedicada a Sant Climent del siglo XI, fue municipio entre 1812 y 1847, cuando se integró en Llesp al tener menos de 30 vecinos.

Desde 1968 forma parte del Pont de Suert, un término con 2.381 habitantes distribuidos en 24 núcleos más el que le da nombre y enlazados por una malla de 55 km de caminos. El ayuntamiento lucha para que le reconozcan su carácter rural, ya que tiene una densidad demográfica (16 habitants/km2) menor que las de Finlandia o Nueva Zelanda.

Iran, a pesar de los pocos vecinos que lo han poblado siempre, tiene cinco casas, una de las cuales estaba habitada permanentemente, y una iglesia construida entre el siglo X y el XII, de una sola nave. No se sabe cuándo nació este pueblo porque no hay documentación medieval que lo registre, pero se cree que puede haber una relación entre Iran e Isirch, núcleo con seis fuegos que era propiedad del monasterio Santa Maria de Lavaix, ubicado a poca distancia del Pont de Suert.

¿Cómo llegar?

Para llegar desde Lleida hay tres opciones de ruta. La primera es dirección Almenar, por la A-14 hasta poder coger la N-230. La carretera continúa hasta el Pont de Suert, desde donde se puede coger un desvío para llegar al pueblo. La segunda es cogiendo la A-22 desde la ciudad hasta desviarse a la N-240, a la altura de Castejón del Puente. Se continúa hasta Barbastro, donde se coge la carretera N-123 hasta Benabarre, donde se coge la carretera N-230 y se continúa hasta Pont de Suert. La última opción es coger la A-22 y desviarse en Altorricón, cogiendo la A-1240 hasta poder enlazarse con la N-230 y continuar con la misma ruta que las otras opciones.

Una vez en el Pont de Suert hay dos vías para llegar a Iran: una es a través de la carretera L-500, que se tiene que tirar hasta el cruce de la carretera que nos lleva a Iran, Irgo y Sarais. Aquí la subida nos obligará a hacer unas cuantas curvas. Son unos 18 minutos en coche.

La otra forma, desde el Pont de Suert, es vía Gotarta e Irgo hasta llegar a Iran. Esta carretera se coge directamente en el Pont de Suert. Unos 25 minutos de coche.