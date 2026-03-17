Tres formas para llegar a Iran, el pueblo del Pirineo habitado por un único vecino, desde Lleida
Un pueblo con una iglesia, cinco casas y un único vecino con un perro. Iran forma parte del Pont de Suert y se encuentra a unas dos horas de la capital de provincia
A Iran, a 1.280 metros y abrigado al levante por las cimas del Tartera y el Corronco, se va por una estrecha carretera que arranca a la de la Vall de Boí y que en 4 km acumula más de 60 curvas. Con una iglesia dedicada a Sant Climent del siglo XI, fue municipio entre 1812 y 1847, cuando se integró en Llesp al tener menos de 30 vecinos.
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El último habitante de Iran... pueblo del Pirineo de Lleida: “No se vive nada mal”
EDUARDO BAYONA
Desde 1968 forma parte del Pont de Suert, un término con 2.381 habitantes distribuidos en 24 núcleos más el que le da nombre y enlazados por una malla de 55 km de caminos. El ayuntamiento lucha para que le reconozcan su carácter rural, ya que tiene una densidad demográfica (16 habitants/km2) menor que las de Finlandia o Nueva Zelanda.
Iran, a pesar de los pocos vecinos que lo han poblado siempre, tiene cinco casas, una de las cuales estaba habitada permanentemente, y una iglesia construida entre el siglo X y el XII, de una sola nave. No se sabe cuándo nació este pueblo porque no hay documentación medieval que lo registre, pero se cree que puede haber una relación entre Iran e Isirch, núcleo con seis fuegos que era propiedad del monasterio Santa Maria de Lavaix, ubicado a poca distancia del Pont de Suert.
¿Cómo llegar?
Para llegar desde Lleida hay tres opciones de ruta. La primera es dirección Almenar, por la A-14 hasta poder coger la N-230. La carretera continúa hasta el Pont de Suert, desde donde se puede coger un desvío para llegar al pueblo. La segunda es cogiendo la A-22 desde la ciudad hasta desviarse a la N-240, a la altura de Castejón del Puente. Se continúa hasta Barbastro, donde se coge la carretera N-123 hasta Benabarre, donde se coge la carretera N-230 y se continúa hasta Pont de Suert. La última opción es coger la A-22 y desviarse en Altorricón, cogiendo la A-1240 hasta poder enlazarse con la N-230 y continuar con la misma ruta que las otras opciones.
Una vez en el Pont de Suert hay dos vías para llegar a Iran: una es a través de la carretera L-500, que se tiene que tirar hasta el cruce de la carretera que nos lleva a Iran, Irgo y Sarais. Aquí la subida nos obligará a hacer unas cuantas curvas. Son unos 18 minutos en coche.
La otra forma, desde el Pont de Suert, es vía Gotarta e Irgo hasta llegar a Iran. Esta carretera se coge directamente en el Pont de Suert. Unos 25 minutos de coche.