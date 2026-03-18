Cortadas la A-2 en Alcarràs y la C-55 en Clariana de Cardener por la huelga de docentes

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La A-2 en Soses y en Alpicat y la C-55 en Clariana de Cardener están cortadas desde primera hora de este miércoles por la huelga de docentes, que inicia su tercera jornada de manifestaciones.

La huelga descentralizada de Educación producirá cortes este miércoles en Lleida, Catalunya Central, Alt Pirineu y Aran.

Docentes se han concentrado a primera hora en la zona de los institutos de Lleida y se han dirigido hasta un punto de encuentro en Alcarràs, desde con el apoyo de agricultores se han dirigido a cortar la A-2. En la autovía la circulación es desviada en Soses en dirección Lleida y en Alpicat en dirección Zaragoza.

A las 12.30 h, hay convocada una manifestación en la plaza Ricard Viñes de Lleida y, a la misma hora, está prevista otra concentración en la Seu d'Urgell.

Por otra parte, el viernes hay huelga general y movilización en Barcelona, con autocares que parten de Lleida, los Pallars y el Alt Urgell.

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