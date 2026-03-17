Muere un motorista en una colision contra un camión en Ponts

Publicado por segre Imatges: Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Un motorista ha muerto este martes por la mañana al chocar frontalmente con su motocicleta contra un camión en Ponts. Según el Servei Català de Trànsit, el accidente se ha producido por causas que se investigan cuando faltaban pocos minutos para las diez menos cuarto a la altura del punto kilométrico 2,6 de la C-1412a. El conductor del camión ha resultado ileso.

A causa de la colisión, el depósito de combustible del camión ha perdido carburante y los dos vehículos han acabado incendiados.

A raíz del siniestro, los servicios de emergencia han activado cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, un helicóptero medicalizado y dos ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), y siete dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que han trabajado en las tareas de extinción del incendio de la motocicleta y el camión implicados y han contenido la fuga de gasóleo.