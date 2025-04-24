OFERTA
JEB PATTON QUARTETO feat. SANTI DE LA RUBIA
SORTEO DOS ENTRADAS DOBLES
OFERTA SUSCRIPTORES
Sorteo dos entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) y donde querrías ir a marketing@segre.com hasta el 28 de abril. El 29 publicaremos a los ganadores.
AUDITORIO ENRIC GRANADOS
Pl. de Josep Prenafeta, Lleida
973 70 06 39
www.auditorienricgranados.cat
Fecha: miércoles, 30 de abril
Lugar: Auditorio Enric Granados
Hora: 20.00 h
Precio: Entrada general 20€
Jeb Patton (Kensington, EE.UU., 1974) es uno de los pianistas más brillantes y fieles a la gloriosa tradición del piano jazz. Discípulo aventajado del gran Roland Hanna, su estilo bebe directamente de las raíces del bop con referentes ineludibles como Tommy Flanagan y Horace Silver. El legado de Charlie Parker, pero también el de Duke Ellington y Jimmy Heat, adquieren a manos de Patton una lectura actual y bien viva.
JAZZ ACÚSTICO
Jeb Patton piano
Santi de la Rubia saxo tenor
Ignasi González contrabajo
Roger Gutiérrez batería
GANADORES
M. Isabel Arroyo Ruíz
M. Àngels Mayoral
973 70 06 39
www.auditorienricgranados.cat
Fecha: miércoles, 30 de abril
Lugar: Auditorio Enric Granados
Hora: 20.00 h
Precio: Entrada general 20€
Jeb Patton (Kensington, EE.UU., 1974) es uno de los pianistas más brillantes y fieles a la gloriosa tradición del piano jazz. Discípulo aventajado del gran Roland Hanna, su estilo bebe directamente de las raíces del bop con referentes ineludibles como Tommy Flanagan y Horace Silver. El legado de Charlie Parker, pero también el de Duke Ellington y Jimmy Heat, adquieren a manos de Patton una lectura actual y bien viva.
JAZZ ACÚSTICO
Jeb Patton piano
Santi de la Rubia saxo tenor
Ignasi González contrabajo
Roger Gutiérrez batería
GANADORES
M. Isabel Arroyo Ruíz
M. Àngels Mayoral