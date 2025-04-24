SEGRE

JEB PATTON QUARTETO feat. SANTI DE LA RUBIA

SORTEO DOS ENTRADAS DOBLES

Miércoles, 30 de abril de 2025 - 20:00 h | Auditorio Enric Granados

Publicado por
Andreu Jiménez

Creado:

Actualizado:

OFERTA SUSCRIPTORES

Sorteo dos entradas dobles

Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) y donde querrías ir a marketing@segre.com hasta el 28 de abril. El 29 publicaremos a los ganadores.

AUDITORIO ENRIC GRANADOS

Pl. de Josep Prenafeta, Lleida
973 70 06 39
www.auditorienricgranados.cat

Fecha: miércoles, 30 de abril
Lugar: Auditorio Enric Granados
Hora: 20.00 h
Precio: Entrada general 20€

Jeb Patton (Kensington, EE.UU., 1974) es uno de los pianistas más brillantes y fieles a la gloriosa tradición del piano jazz. Discípulo aventajado del gran Roland Hanna, su estilo bebe directamente de las raíces del bop con referentes ineludibles como Tommy Flanagan y Horace Silver. El legado de Charlie Parker, pero también el de Duke Ellington y Jimmy Heat, adquieren a manos de Patton una lectura actual y bien viva.

​JAZZ ACÚSTICO
Jeb Patton piano
Santi de la Rubia saxo tenor
Ignasi González contrabajo
Roger Gutiérrez batería

GANADORES
​M. Isabel Arroyo Ruíz
​M. Àngels Mayoral

