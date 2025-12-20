Una escuela de Lleida debe anular su lotería de Navidad por un error

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de la escuela FEDAC de Guissona ha anulado todas las participaciones que emitió del número 44.808 del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebrará el próximo lunes día 22 de diciembre. La decisión se ha tomado después de que la administración de lotería donde había solicitado el número comunicara un error en la gestión de los décimos, que ha impedido entregar a la AFA la totalidad de los boletos que había reservado.

El pasado mes de noviembre, la AFA de la escuela FEDAC de Guissona puso a la venta medio millar de participaciones al precio de 5 euros cada una, de las cuales 4 euros correspondían al importe jugado y uno, al donativo destinado a apoyar actividades educativas y proyectos impulsados en el centro educativo.

En un inicio, la entidad había reservado cien décimos del número 44.808, que les fue asignado por la administración de lotería con la que habían contactado. Tras recibir por correo electrónico la confirmación del número y de los décimos, la AFA procedió a imprimir las papeletas y a distribuirlas entre las familias.

Una vez vendidas las participaciones, la entidad inició los trámites para recoger los 97 décimos correspondientes al total de boletos que consiguieron vender. No obstante, la administración de lotería les comunicó entonces que, debido a un error humano en el sistema de ventas, parte de los décimos del número 44.808 ya se habían vendido a otros clientes. Como resultado, solo podían entregar unos 70 décimos, una cifra insuficiente para cubrir todas las participaciones distribuidas por la AFA.

Ante esta situación, la junta de las familias de la escuela FEDAC de Guissona decidió anular todas las participaciones del número 44.808. Ayer representantes de la entidad acudieron a certificar la anulación ante notario, con el objetivo de dejar constancia oficial del proceso. Asimismo, han organizado un dispositivo de devolución de dinero, que se llevará a cabo entre hoy y mañana, coincidiendo con las horas de entrada y salida de la escuela. Desde la AFA de la escuela FEDAC de Guissona agradecen la comprensión y la colaboración de las familias ante este contratiempo, y subrayan que la entidad ha actuado con total transparencia y responsabilidad.