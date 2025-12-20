Atraca una farmacia en Lleida con un cuchillo y la cara tapada: “Fue todo muy rápido y no hizo daño a las trabajadoras”

Un joven asaltó a última hora de la tarde del miércoles una farmacia de la Mariola. Lo hizo armado con un cuchillo y con la tara tapada. Los hechos tuvieron lugar a las 20.20 horas, diez minutos antes de que el establecimiento cerrara.

Una de las responsables de la farmacia explicó ayer a SEGRE que estaban a punto de cerrar cuando entró un joven con la cara tapada. “Llevaba un cuchillo como escondido y rápidamente accedió detrás del mostrador y de la rebotica”, señaló. En ese momento, las trabajadoras, asustadas, pudieron esconderse en el lavabo hasta que el asaltante se fue. La misma fuente afirmó que el joven se llevó algún medicamento y poco dinero en metálico. “Fue todo muy rápido y se ha quedado en un susto, ya que por suerte no hizo daño a las trabajadoras”, destacó.

Tanto los Mossos d'Esquadra como la Guardia Urbana acudieron rápidamente al lugar de los hechos e iniciaron las pesquisas para localizar al autor.