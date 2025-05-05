OFERTA
ELISABETH LEONSKAJA. LAS TRES ÚLTIMAS SONATAS DE BEETHOVEN
Sorteo dos entradas dobles
OFERTA SUSCRIPTORES
Sorteo entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 21 de mayo. El 22 publicaremos a los ganadores.
Auditorio Enric Granados
Pl. de Josep Prenafeta, Lleida
973 70 06 39
www.auditorienricgranados.cat
Fecha: viernes, 23 de mayo
Lugar: Auditorio Enric Granados
Hora: 20.00 h
Precio: Entrada general 35€
La gran dama del piano
La legendaria pianista Elisabeth Leonskaja, una de las últimas pianistas de la gran escuela rusa, pone su talento al servicio de las magníficas y desafiantes tres últimas sonatas para piano de Beethoven.
De 1795 en 1822, Beethoven produjo uno de los conjuntos de obras para teclado más trascendentales e impactantes de toda la tradición musical occidental. Sus 32 sonatas para piano trazan su desarrollo artístico a lo largo de su carrera y representan un desafío extraordinario para los pianistas que las abordan, exigiendo un dominio absoluto del instrumento y un dominio impecable de una amplia gama de estilos, emociones y virtuosismo. A veces denominadas «las tres últimas sonatas», las Sonatas nº. 30, 31 y 32 fueron compuestas entre 1820 y 1822, el último e intenso periodo creativo del compositor antes de su muerte en 1827.
Ganadores:
- Anna M. Carruesco Mur
- Maria Carme Soberana
