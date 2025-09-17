OFERTA
Sorteo OCINE con Segre | SEPTIEMBRE
Sorteo del mes de septiembre con OCINE, 5 entradas dobles.
OFERTA SUSCRIPTOR
Sorteo 5 entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 30 de septeimbre. El 1 de octubre publicaremos a los ganadores.
OCINE PRÉMIUM LLEIDA
Calle de Pere de Cabrera, 8,
25001 Lleida
www.ocinepremiumlleida.es
- Requisitos
Registrarse en Ocine Fidelity Plus de manera totalmente gratuita. Mostrando en la taquilla en caso de ser la persona premiada, que está registrado en Ocine Fidelity Plus
- Condiciones
Válido para todas las películas sin excepción, pero no válido para acontecimientos ni proyecciones especiales.
Validez desde el 8 hasta el 31 de octubre de 2025, de lunes a domingo.
Suplementos no incluidos (3D – suplemento 2€ / Dolby Atmos – suplemento 1€).
VENTAJAS FIDELITY
¿Qué es la tarjeta Fidelity?
Es una tarjeta digital, que te ofrece múltiples ventajas como los que has visto anteriormente y todavía muchos más (invitaciones a acontecimientos especiales en primicia, etc.).
¿Cuáles son las aventajas en los que puedo aspirar?
Acumulación de puntos con cada compra que hagas a OCINE, que podrás cambiar por premios y servicios. Cada euro equivale a un punto.
Acceder a promociones y otros descuentos exclusivos para ser cliente Fidelity Plus. ¡Tendrás que prestar atención a tu correo electrónico!
Formado de la tarjeta
¿Cómo utilizarla?
Es tan sencillo como presentarla cada vez que hagas una compra a OCINE, ya sea de entradas o de bar y por la vía que más te convenga (taquilla, quiosco o compra online / APP).
Participando en este sorteo acepto las siguientes bases.
GANADORES
Manel Ciria
Xavier Solé Torres
Nati Palomeque Fabregat
Angel Albero Bendicho
Teresa Flix Susagna
